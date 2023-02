Innenstadtsterben in MV – Wo kaufen Sie am liebsten ein? Stimmen Sie ab!

Die Hanse Outlets in Broderstorf: Einkaufszentren wie diese könnten in Zukunft noch mehr Druck auf die Innenstädte in MV ausüben.

Das Einkaufszentrum in Broderstorf boomt – bald sollen zu den dort bereits angesiedelten Shops von Nike, Bahlsen und Co. noch 21 neue hinzukommen. Outlet-Zentren wie diese könnten zu einem Aussterben der Innenstädte in MV führen. Doch wo shoppen Sie am liebsten?