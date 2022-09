Das Darwineum im Rostocker Zoo wird am 7. September 10 Jahre alt. Passend zum Jubiläum können die Leserinnen und Leser der OSTSEE-ZEITUNG Eintrittskarten gewinnen. So können Sie dabei sein:

Rostock. Der Rostocker Zoo feiert Jubiläum: Am 7. September 2012 öffnete das Darwineum – das neue Zuhause für die Menschenaffen. Erst für geladene Gäste, einen Tag später dann auch für die Öffentlichkeit. Seitdem wurden mehr als fünf Millionen Besucher in diesem lebendigen Museum gezählt. Am Donnerstag, dem 8. September, feiert der Zoo nun das Jubiläum mit verschiedenen Angeboten für Besucher, darunter Kinderschminken, einem Wissensquiz, aber auch Führungen und Sonderfütterungen. Außerdem werden gegen eine Spende auch Kunstwerke angeboten, welche die Affen innerhalb ihrer Beschäftigung gemalt haben.

Für die Leserinnen und Leser der OSTSEE-ZEITUNG gibt es noch etwas Besonderes. Anlässlich des Jubiläums verlosen wir gemeinsam mit dem Zoo zehn Eintrittskarten für Kinder.