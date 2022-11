OZ-Weihnachtsaktion 2022 startet: Diese Projekte in MV werden unterstützt

Dass Ihnen, liebe OZ-Leser und -Leserinnen, die Menschen im Land am Herzen liegen, haben sie bei unserer Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ schon oft bewiesen. Mehr als sechs Millionen Euro kamen für Projekte in MV bereits zusammen. Nun geht unsere Aktion in eine neue Runde. Mitmachen lohnt sich.

Rostock. Weihnachtszeit – schönste Zeit. Doch leider nicht für alle. Gerade jetzt ist es wichtig, zusammenzuhalten und für jene, die Hilfe dringend brauchen, einzustehen. Dass Sie ein großes Herz für andere haben, haben Sie, liebe Leser, in den vergangenen 30 Jahren bei „Helfen bringt Freude“ eindrucksvoll bewiesen: Mehr als sechs Millionen Euro kamen seit Start unserer OZ-Weihnachtsaktion für soziale Projekte von Grevesmühlen bis Usedom zusammen.

Ob Spielzeug für schwerkranke Kinder im Krankenhaus, ein Kältebus für Obdachlose, neue Trainingsmöglichkeiten für junge Sportler oder ein warmes Plätzchen für Tierheimkatzen – auf vielfältige Weise konnte dank Ihrer Großzügigkeit Gutes bewirkt werden. Auch in diesem Jahr soll das wieder so sein.

Die OZ startet zum ersten Adventswochenende eine neue Auflage von "Helfen bringt Freude" mit acht Aktionen in den einzelnen Lokalredaktionen von Grevesmühlen bis Usedom. Hier eine Übersicht. Alle Aktionen im Detail finden Sie gesammelt hier.

Rostock – Helfen gegen den Hunger!

Wie hart die Zeiten für viele Menschen gerade sind, zeigt die aktuelle Situation der Rostocker Tafel. Dort werden momentan mehr als 5000 bedürftige Menschen mit Lebensmitteln versorgt. Doch erstmals überhaupt musste in diesem Jahr ein Aufnahmestopp verhängt werden, weil zu viele Menschen Lebensmittel brauchen – es aber nicht genug Waren für alle gibt. Gleichzeitig sinkt die Zahl und auch die Qualität der Lebensmittel dramatisch.

OZ-Sonderseite „Helfen bringt Freude“ Alle zehn Lokalredaktionen der OSTSEE-ZEITUNG beteiligen sich in diesem Jahr wieder an der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ und sammeln Spenden für den guten Zweck. Auf unserer Sonderseite unter www.ostsee-zeitung.de/weihnachtsaktion finden Sie alle Informationen und Artikel rund um die verschiedenen Projekte, die unterstützt werden sollen.

Große Sorgen bereiten der Tafel zudem die stark steigenden Sprit-, Heiz- und Stromkosten. Damit die Transporter der Tafel auch 2023 noch rollen, um Lebensmittel zu besorgen, sammelt die OZ-Redaktion Rostock genau dafür Spenden. Außerdem sollen mit dem Geld Hunderte Kinderaugen zum Leuchten gebracht werden: Kurz vor dem Fest werden Geschenke für Kinder aus bedürftigen Familien gepackt – um gerade jenen etwas zu geben, die zu Weihnachten am wenigsten haben.

Bitte helfen Sie mit! Jeder Euro zählt!

Spendenkonto:

Rostocker Tafel

IBAN: DE 20 1305 0000 0201 0835 15

BIC: NOLADE21ROS

Verwendungszweck: Helfen bringt Freude

Bad Doberan – Förderverein Ostseehospiz

Die Lokalredaktion Bad Doberan unterstützt in diesem Jahr den Förderverein Ostseehospiz. Dieser möchte in Neubukow ein Hospiz mit Tagesplätzen eröffnen. Das ist einmalig in MV und wäre zudem das erste Hospiz im Landkreis Rostock. Der Baustart ist für das Frühjahr 2023 vorgesehen. Der Verein braucht Geld für die Erstausstattung.

Spendenkonto:

IBAN DE69 1305 0000 0202 3456 70

BIC NOLADE21 ROS

Ostseesparkasse Rostock

Förderverein Ostseehospiz e.V.

Verwendungszweck: Helfen bringt Freude

Wismar – Verein „Licht am Horizont“

Wismar sammelt für den Verein "Licht am Horizont". Der betreut ehrenamtlich Kinder aus finanzschwachen Familien, die Unterstützung beim Lernen benötigen oder auch in schwierigen Lebensphasen stecken. Sie schenken ihnen ein bisschen schöne Zeit, organisieren Ausflüge, Segeltörns, Spielnachmittage oder Nachhilfen. Zwischen 12 000 und 15 000 Euro lässt sich "Licht am Horizont" das jährlich kosten. Außerdem sammeln wir Geld für die Tafel, damit die Lebensmittel kaufen kann.

Spendenkonto:

Sparkasse Mecklenburg-Nordwest

IBAN: DE 69 14051000 1000366436

BIC: NOLADE21WIS

oder:

Volks- und Raiffeisenbank

IBAN: DE 28 1406130800 04001591

BIC: GENODEF1GUE

Verwendungszweck: Helfen bringt Freude

Grevesmühlen – Verein „Kick for Kids e. V.“

Die Redaktion in Grevesmühlen sammelt in diesem Jahr Spenden für den Verein "Kick for Kids e. V." aus Rolofshagen, der sich um krebskranke Kinder kümmert, und für den Förderverein des Tierheimes Dorf Mecklenburg. Dabei handelt es sich um den Tierschutzverein Wismar und Umgebung e. V.

Spendenkonto:

Kontoinhaber: Kick for Kids e.V.

IBAN: 88 1406 1308 0001 1581 20

BIC: GENODEF1GUE

Verwendungszweck: OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“

und

Für das Tierheim in Dorf Mecklenburg gibt es zwei Spendenkonten.

Tierschutzverein Wismar und Umgebung

Sparkasse Mecklenburg-Nordwest

IBAN: DE71 1405 1000 1200 0003 54

BIC: NOLADE21WIS

Verwendungszweck: OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“

oder:

VR Bank Mecklenburg eG

IBAN: DE81 1406 1308 0004 1349 82

BIC: GENODEF1GUE

Verwendungszweck: Helfen bringt Freude

Ribnitz-Damgarten – Initiative „Chance für Kinder“

Die Weihnachtsaktion der Lokalredaktion Ribnitz-Damgarten erfolgt in diesem Jahr zugunsten der Initiative "Chance für Kinder" mit Sitz in Ribnitz-Damgarten. Der Verein packt Weihnachtsgeschenke für Kinder aus sozial geschwächten Familien aus der Bernsteinregion.

Pommersche Volksbank

IBAN: DE11 1309 1054 0001 2912 62

BIC: GENO DEF1 HST

Verwendungszweck: Helfen bringt Freude

Grimmen – Strukturförderverein „Trebeltal e.V.“

Das soziale Gartenprojekt in der Kleingartenanlage "Am Wasserwerk Grimmen e.V." – initiiert vom Strukturförderverein "Trebeltal e.V." wird in diesem Jahr unterstützt. Durch das soziale Projekt des Vereins werden AGHs (Arbeitsgelegenheiten für 1-Euro-Jobber) geschaffen. Ziel ist es, über einen geregelten Tagesablauf und eine sinnvolle Beschäftigung, den Weg zurück in die Arbeitswelt zu schaffen. Zudem werden Nahrungsmittel angebaut, die in der Folge dem Grimmener Heimattierpark, der Tafel und den fleißigen Gärtnern zur Verfügung gestellt werden.

Spendenkonto

Strukturförderverein „Trebeltal e.V.“

IBAN: DE 06 15050500 0102127000

Sparkasse Vorpommern

Verwendungszweck: Helfen bringt Freude

Stralsund, Greifswald und Usedom – Kinderhospizverein Leuchtturm

Die Lokalredaktionen Greifswald, Stralsund und Usedom machen in diesem Jahr eine gemeinsame Weihnachtsaktion, die dem Kinderhospizverein Leuchtturm in Greifswald zu Gute kommt. Der Verein betreut über ehrenamtliche Begleiter Familien mit schwerkranken Kindern, beziehungsweise Kindern mit deutlich eingeschränkter Lebenserwartung.

Dabei richtet sich die Betreuung nicht auf den medizinischen Bereich, sondern tatsächlich auf die Unterstützung der gesamten Familie, um den Alltag zu bewältigen. Dazu gehört das Aufpassen und Beschäftigen mit dem schwerkranken Kind, das Betreuen mit den gesunden Kindern der Familie und das Schaffen von Freiräumen für die Eltern.

Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, ein stationäres Hospiz für Kinder ähnlich der Sternenschanze in Hamburg zu bauen. Ab 2024 soll es losgehen. Das Grundstück dafür konnte in Stralsund gefunden werden, in unmittelbarer Nähe zum Hospiz für Erwachsene. Das Besondere des Kinderhospizes: Neben der Sterbebegleitung können Familien mit schwerkranken Kindern auch mal eine Auszeit vom Alltag nehmen. Die Baukosten werden mehr als drei Millionen Euro betragen.

Spendenkonto

Förderverein Kinder- und Jugendhospiz Leuchtturm e.V.

Sparkasse Vorpommern

DE50 1505 0500 0102 1269 84

BIC: NOLA DE21 GRW

Verwendungszweck der Spenden: Bau des stationären Kinderhospizes

Rügen – Tierrettung Vorpommern-Rügen

In diesem Jahr sammeln wir auf Rügen für die Tierrettung Vorpommern. Das ist ein ehrenamtlicher Verein mit Sitz auf Rügen, der sich auf die Rettung von Tieren in Notsituationen spezialisiert hat. Dazu gibt es einen Notruf rund um die Uhr, Erstversorgung, Pflege und Wiederauswilderung.

Spendenkonto:

Tierrettung Vorpommern-Rügen

IBAN: DE72 1505 0500 0102 1066 06

Verwendungszweck: Helfen bringt Freude

Von OZ