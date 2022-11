﻿So hat Patrick Melde (34) aus Sievershagen mehrfach den Krebs besiegt: „Mich kriegt keiner kaputt“

Sievershagen. Es war an einem Freitag im Januar 2019 unter der Dusche, als Patrick Melde an seinem Hoden einen Knubbel bemerkt. Der damals 30-Jährige spürt sofort, das muss Hodenkrebs sein.

Sofort ruft er beim Urologen an und drängt auf einen Termin. „Gute Frau, ich komme vor Sorge nicht in den Schlaf“, sagt er, als er noch einen Monat warten soll. Das wirkt und Melde behält Recht mit seiner Vermutung. Noch am Wochenende liegt er auf dem Operationstisch. Der von Krebs befallene Hoden wird entfernt. Zur Sicherheit wird eine Chemo angeordnet, zu der es dann nach Meinung des Arztes doch nicht kommt.

„Ich hätte meinen Arm verlieren können“

„Ein paar Monate später sind aus einem geschwollenen Lymphknoten zwei geworden“, erzählt der 34-Jährige heute. Der sportliche, junge Mann, der bis zu der einschneidenden Diagnose bis zu sechsmal pro Woche im Fitnessstudio trainiert, entscheidet sich für eine weitere OP, bei der die komplette Bauchdecke aufgeschnitten wird, um die befallenen Lymphknoten zu entfernen. „Nach der zweiten Operation hatte ich noch monatelang Probleme“, so der Logistikmeister.

Januar 2021 wächst ein weiterer Lymphknoten am Hals bedrohlich an. „Der war mandarinendick und hat auf die Nerven gedrückt. Ich hätte dadurch meinen linken Arm verlieren können“, erklärt Melde, dessen linkes Auge immer noch davon in Mitleidenschaft gezogen ist. Trotzdem versucht er es erst weiter ohne Chemotherapie und mit alternativen Heilmethoden.

Ende Januar dieses Jahres entscheidet er sich dann für den letzten Ausweg Chemotherapie, als er sich in der Onkologie der Südstadtklinik endlich aufgehoben fühlt und ihm alles ganz genau erklärt wird. „Haare hatte ich ja eh nicht mehr“, lacht der Mann mit der glänzenden Glatze über die Nebenwirkungen der Chemo, „aber die Barthaare konnte ich einfach so ohne Widerstand ausziehen“.

„Der Körper merkt alles“

Jeden Tag verliert der einst muskulöse Mann mit 110 Kilo Kampfgewicht, davon 45 Kilo Muskelmasse, an Gewicht. „Der Arzt sagte noch, dass selten Menschen die Chemo so gut überstanden hätten wie ich, das lag wohl an meiner körperlichen Konstitution“, sagt Melde, der sich nicht kleinkriegen lässt, niemals Alkohol trinkt und nicht raucht. „Der Körper merkt alles, auch wenn man nicht mehr will. Aber ich will immer, dass es weitergeht.“

Wie ist er mit der Tatsache, Krebs zu haben, umgegangen? „Einfach nicht darüber nachdenken. Ich bin so ein Mensch, ich denke nicht problem-, sondern lösungsorientiert“, lautet seine Devise. „Und an der Vergangenheit kann man nichts mehr ändern“, weiß der 34-Jährige. Eine Sache bereut er trotzdem: „Es tut mir leid, dass ich meiner Mutter abends am Telefon davon erzählt habe, anstatt hinzufahren.“

„Ich bin doch nicht tot. Ich geh meinen Weg“

Neben seiner Krankengeschichte macht der zielstrebige Unternehmer seinen Logistikmeister und sich mit einem eigenen Logistikunternehmen selbstständig. „Ich bin doch nicht tot. Den Plan für die Selbstständigkeit hatte ich schon lange. Mich kriegst du nicht kaputt. Ich geh’ meinen Weg, da bin ich sehr eigen“, beschreibt Patrick Melde seinen eigenen Antrieb. In der Zeit, in der er vor Schmerzen nur knapp zwei Stunden in der Nacht schlafen kann, schreibt er seinen Businessplan.

Auch die Hochzeit mit seiner langjährigen Lebensgefährtin findet letztes Jahr statt. „Sie hat alles mitgemacht und immer zu mir gehalten, war immer positiv. Das ist nicht selbstverständlich. Wir passen aber auch zusammen wie Arsch auf Eimer.“ Inzwischen sehen seine Blutwerte sehr gut aus, ob er wirklich krebsfrei bleibt, wird sich in den nächsten fünf Jahren zeigen. „Ich bin schon froh, dass die Werte cool sind. Ansonsten geht es weiter im Kampf.“