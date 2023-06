Pflegegesetz

Schweriner Landtag legt neue Personalbemessung in der Pflege fest

Nachdem am Montag (12. Juni) Hunderte Pflegebeschäftigte in Schwerin demonstrierten, hat der Landtag die Personalbemessung in Pflegeheimen neu geregelt. In Zukunft sollen mehr Hilfskräfte in Heimen eingesetzt werden.