﻿Personalnot in Mecklenburg-Vorpommerns Rathäusern: Löst die Vier-Tage-Woche das Problem?

Rostock. Personalnot in Rathäusern: Der drohende Mangel an Fachkräften hat den Bad Doberaner Bürgermeister Jochen Arenz dazu bewogen, mit einer Vier-Tage-Woche die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu erhöhen. Denn 40 der 120 Fachkräfte gehen in Doberans Verwaltung in den nächsten fünf Jahren in Rente, sagt Arenz. Er sieht es aber als Chance und ist optimistisch: „Wir wollen ja auch nicht irgendwelche Mitarbeiter, sondern die richtig Guten.“ Eine Herausforderung, denn denen müsse man auch etwas bieten.

Auch Greifswald braucht neue Mitarbeiter. Der Fachkräftemangel mache sich insbesondere bei den technischen Berufen bemerkbar. „So haben wir immer wieder Schwierigkeiten, Bauingenieure oder IT-Fachkräfte für unsere Verwaltung zu gewinnen“, sagt Sprecherin Lisa Schmidt. Das liege jedoch nicht an mangelnder Attraktivität der Verwaltung, sondern vor allem daran, dass in MV selbst nur sehr wenige Bauingenieure ausgebildet werden. Daher arbeite die Stadt nun mit Hochschulen zusammen und bilde eigenständig Nachwuchs aus.

Auch in Wismar braucht es neue Anreize für Mitarbeiter

Auch in Wismar bleiben manche Stellensuchen lange erfolglos. „Wir stehen in Konkurrenz und andere Arbeitgeber können manchmal höhere Gehälter zahlen oder flexibel reagieren. Insofern braucht es immer wieder neue Anreize auf der schwierigen Suche nach Mitarbeitern“, heißt es dazu.

Die Stadt Grevesmühlen setzt bei einem Teil der 128 Mitarbeiter auf das Modell Homeoffice. „Da wir komplett auf digitale Akten umgestellt haben, ist das Arbeiten zu Hause auch möglich“, sagt Bürgermeister Lars Prahler. Er habe aktuell überdurchschnittlich viele Stellen neu zu besetzen, aber nicht das Problem, dass sich zu wenig gute Leute bewerben. „Wir merken eher, dass wir davon profitieren, dass viele nicht mehr pendeln wollen und sie die Stadt als sicheren Arbeitgeber sehen.“

Rostock: Vier-Tage-Modell könne Problem nicht lösen

Das Modell Vier-Tage-Woche allein könne das grundsätzliche Problem des Personal- und Fachkräftemangels sicher nicht lösen, heißt es dazu aus dem Rostocker Rathaus. Auch im zuständigen Fachamt in Stralsund sieht man es nicht als erwiesen an, dass eine 4-Tage-Woche den Fachkräftemangel beseitige. Ein Kritikpunkt: eine zu hohe Belastung der Beschäftigten bei einer täglichen Arbeitszeit von knapp 10 Stunden. Da bliebe an den vier Tagen kaum Freizeit für die Familie.

Dass sich Bewerber wegen der 5-Tage-Woche nicht bewerben, sei nicht bekannt. Es bestehe die Hoffnung, dass der öffentliche Dienst neben den flexiblen Arbeitszeitmodellen auch durch die Einigung bei den Tarifverhandlungen – im Durchschnitt 11,5 Prozent mehr Lohn – an Attraktivität gewinne.