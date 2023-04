Polarlichter über MV: OZ-Leser schicken himmlische Fotos des bunten Naturschauspiels

Kinderbetreuung

In keinem Bundesland ist der Betreuungsschlüssel in Kitas, Krippen und Horten so schlecht wie in Mecklenburg-Vorpommern. Zum Leidwesen der Erzieher, Familien und Firmen. Eine Volksinitiative will nun mit einer Unterschriftensammlung Druck auf die Landespolitik ausüben. Doch Verbesserungen haben ihren Preis.