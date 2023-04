Nächste Chance diese Nacht

Polarlichter über MV: OZ-Leser schicken himmlische Fotos des bunten Naturschauspiels

Polarlichter am Strand Hohe Düne in Prerow.

Bunte Farben konnten in der Nacht zu Montag wieder am Himmel beobachtet werden. Die Polarlichter waren über MV und weitere Teile des Landes zu sehen. Sie sind ein beliebtes Fotomotiv. Uns erreichten wunderschöne Bilder, die das Naturschauspiel zeigen. Ein Blick in den Himmel lohnt sich auch in der Nacht zu Dienstag.