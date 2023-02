LNG-Station heißestes Thema: Was in dieser Woche in Rügener Parlamenten wichtig wird

Die geplante LNG-Station vor Rügens Küste beschäftigt die Menschen auf der Insel. Sie ist auch Thema in Parlamentssitzungen in der Woche ab dem 20. Februar. Was noch alles wichtig wird auf Rügen, dazu gibt es hier einen Überblick zu den anstehenden Entscheidungen in den politischen Gremien.