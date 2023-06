Startschuss für MV-Gründerpreis: Bewerbung für „Inno Awards“ 2023 beginnt

Kostenfrei bis 12:00 Uhr lesen

Löscheinsatz geht weiter

Die Glutnester in einem Wald- und Moorgebiet südlich von Rostock müssen weiter gelöscht werden. Sonst könnte starker Wind den Brand wieder anfachen. Auch am Freitag wird Hilfe aus der Luft erwartet. Allerdings behindern Nebel und Rauch die Sicht am Einsatzort.