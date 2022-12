﻿Preise für Benzin und Diesel fallen in MV – ein Trend, der anhält?

Nach den Rekordpreisen im Frühjahr und Sommer herrscht an den Zapfsäulen in MV Entspannung. Autofahrer sind glücklich und hoffen auf weiter fallende Preise, die lange anhalten. Ist das realistisch? So schätzen Experten die Entwicklung der Diesel- und Benzinpreise ein.

Rostock. Gute Nachrichten für Autofahrer: Tanken hat sich weiter deutlich verbilligt. Dies zeigt die aktuelle ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise. Danach kostet ein Liter Super-E10 im bundesweiten Schnitt 1,653 Euro, das ist ein Minus von 7,6 Cent. Ebenfalls spürbar günstiger ist Diesel: Für einen Liter muss man derzeit im Mittel 1,774 Euro bezahlen, 5,9 Cent weniger als vor einer Woche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Jetzt macht tanken wieder Spaß“, freut sich Dirk Köster (61) aus Stülow (Landkreis Rostock), der bei Jet in Bad Doberan tankt – im Schnitt zweimal pro Woche. „Es wurde höchste Zeit, dass die Preise sinken.“ Ähnlich sieht es Marcel Knauf (69) aus Bad Doberan: Als Rentner merke „man schon, wenn die Preise an der Tankstelle fallen“. Und er hofft: „Vielleicht wird das Benzin ja noch günstiger – die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Fallen die Spritpreise weiter?

Der Wirtschaftsverband Fuels & Energie en2x gibt sich zurückhaltend: Zu viele Faktoren seien für die Preisentwicklung verantwortlich, so Sprecher Rainer Diederichs. Fakt jedoch ist: Insgesamt ist dies bereits die achte Woche mit Preis-Rückgängen bei Diesel sowie die fünfte Woche bei E10, so der ADAC. Wie deutlich der Rückgang ausfiel, das zeigt ein Vergleich mit Mitte Oktober: Damals waren die beide Kraftstoffe noch um gut 30 bzw. 31 Cent teurer als derzeit. Als Treiber der Entwicklung gelten unter anderem sinkende Ölpreise und ein stärkerer Wettbewerb.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Speditionen in MV begrüßen die Entwicklung. Thomas Heinbokel, Chef des Landesverbands des Verkehrsgewerbes MV mit rund 150 Firmen, verweist auf so genannte Dieselgleitklauseln, die nahezu alle Speditionen im Nordosten mit ihren Kunden abgeschlossen haben. Kunden könnten deshalb mit „schnellen Kostensenkungen rechnen“, so Heinbokel, selbst Geschäftsführer einer Rostocker Spedition.

Lesen Sie auch

Fahrstunden in MV bleiben teuer

Und die Fahrschulen? 50 bis 65 Euro kostet eine Pkw-Fahrstunde derzeit in MV. Dass die Preise kurzfristig fallen, bezweifelt Helmut Bode, Chef des Fahrlehrerverbands MV mit über 250 Mitgliedsunternehmen im Land. „Um die Stundenpreise zu senken, müssten die Spritpreise schon auf 1,15 bis 1,20 Euro pro Liter fallen. Und da glaube ich nicht dran.“ Ohnehin sei ja „der Staat der größte Preistreiber an der Tankstelle“.

Fakt ist: Der Benzinpreis hat sich – unterstützt durch den stärkeren Euro – weiter normalisiert. Nicht jedoch der Dieselpreis, so der ADAC: Ein Liter Diesel kostet aktuell 12,1 Cent mehr als ein Liter Super-E10. Damit ist die Schere zwischen den beiden Sorten zum Nachteil der Diesel-Fahrer erneut größer geworden. Rein steuerlich betrachtet müsste Diesel nämlich gut 20 Cent günstiger als Super E10 sein. Mögliche Gründe: die Industrie benötigt mehr Diesel als Gasersatz sowie eine stärkere Nachfrage nach Heizöl.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Heizölpreise sinken

Apropos Heizöl: Zu Jahresbeginn 2022 lag dessen Preis im Bundesschnitt bei rund 85 Euro für 100 Liter. Vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs stieg er im März auf mehr als 200 Euro, so Diederichs vom Wirtschaftsverband Fuels & Energie. Seitdem sind die Preise rückläufig. Tiefster Stand seit Kriegsausbruch: 115 Euro, am 8. Dezember. Seitdem sei der Preis wieder etwas gestiegen, erklärt Diederichs. „Aktuell liegt er im Bundesdurchschnitt bei rund 125 Euro.“ Wichtig: Heizölkunden können den Zeitpunkt der Lieferung selbst bestimmen. „Es empfiehlt sich, die Preisentwicklung im Auge zu behalten“, rät Diederichs.

Beim Tanken sparen: ADAC rät zu Spritpreis-Apps

Auch der ADAC rät Autofahrern, weiter preisbewusst zu tanken. Nicht nur aus Sparsamkeitsgründen. Zugleich werde der Wettbewerb gestärkt, der den Preisrückgang fördert. Entscheidend ist, sich vor dem Tanken über die aktuellen Kraftstoffpreise in der Nähe zu erkundigen und dann die günstigste Tankstelle anzusteuern. Grundregel: Wer abends zwischen 20 und 22 Uhr tankt, kann im Schnitt rund zwölf Cent je Liter im Vergleich zu den Morgenstunden sparen. Tipp: Die App „ADAC Spritpreise“ stellt die Preise nahezu aller 14 000 Tankstellen in Deutschland zur Verfügung.

Ihre jeweils niedrigsten Preise 2022 hatten E10 und Diesel Anfang des Jahres – noch deutlich vor Kriegsbeginn in der Ukraine. E10 kostete am 7. Januar 1,644 Euro pro Liter, der Höchststand lag am 13. März bei 2,305 Euro. Diesel hatte seinen Jahrestiefststand am 4. Januar mit 1,562 Euro pro Liter und stieg dann mit dem Krieg auf sein Allzeithoch von 2,268 Euro am 9. März.