Projekt „Cellzero Meat“: Dummerstorfer Institut erhält Millionenförderung

In Hunderten Wolgaster Haushalten blieb am Montag die Heizung kalt: Das war der Grund

Maximal 17 Grad Celsius in den Klassenzimmern der Schulen in der Baustraße – und hunderte Wolgaster Haushalte konnten ihre Wohnungen nicht heizen: Montag Vormittag ist in einigen Teilen der Stadt die Fernwärmeversorgung ausgefallen. Die Telefone der Wohnungsgesellschaft standen nicht still.