﻿Prozess um Dreifachmord von Rövershagen: So verhalten sich Richter, Verteidigung und der Angeklagte Andreas S.

Es ist einer der aufreibendsten Prozesse der vergangenen Jahre am Landgericht Rostock. Ein Blick in den Gerichtssaal verrät: Bei einer Verhandlung wie dieser ist mehr los, als auf den ersten Blick erkenntlich. Eine OZ-Beobachtung: So agieren Richter, Verteidigung, Schöffen und der mutmaßliche Mörder Andreas S. – er schaut oft direkt ins Publikum.

Andreas S. darf nur in Fußfesseln und in Begleitung von mindestens zwei Justizbeamten den Gerichtssaal betreten.

Rostock. In den schmucklosen, aber zweckmäßigen Verhandlungssälen des Landgerichtes Rostock wird seit Mitte November der Prozess um den mutmaßlichen Dreifachmörder von Rövershagen geführt. Andreas S. soll seine Eltern und seine Schwester brutal getötet, sie dann in einem Waldstück bei Kösterbeck vergraben haben. Nun werden mehr als 45 Zeugen gehört. Ein Ende des Prozesses ist noch nicht in Sicht. Eine Beobachtung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Richter

Der Vorsitzende Richter in diesem Prozess ist Peter Goebels. Er tritt in diesem Prozess durchsetzungsstark auf und gilt als streng. Gemurmel im Publikum duldet er kaum. Zeugen, die ihn unterbrechen, geht er harsch an, verweist auf den Respekt vor der Gerichtsbarkeit. Angriffe durch Anträge der Verteidigerin, die Goebels als voreingenommen aus dem Prozess ziehen lassen wollte, ließ er abblitzen. Über die teils detailreichen Nachfragen der Verteidigerin schüttelt er mitunter den Kopf oder vergräbt sein Gesicht in den Händen.

Der Vorsitzende Richter hat zudem zwei sogenannte Besitzer an seiner Seite – eine weitere Richterin vom Landgericht und einen Richter vom Amtsgericht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Schöffinnen

Die Schöffinnen sind gleichberechtigt bei der Urteilsfindung mit den Richtern beteiligt. Sie sitzen wie die Beisitzer vorn beim Richter. Schöffen und Schöffinnen konkretisieren bei der Urteilsfindung die Formel „im Namen des Volkes“, denn sie sind ehrenamtlich im Einsatz. Durch sie werden Bürger an der Rechtsfindung beteiligt.

Im Prozess um den Dreifachmord von Rövershagen sind die beiden Schöffinnen im Auftreten zurückhaltend. Sie hören lediglich zu, haben bislang keine Fragen gestellt, machen sich aber immer wieder Notizen.

Verteidigerin Beate Falkenberg: Im Fall um Andreas S. ist sie es, die immer wieder bei den Zeugen nachhakt, auch Fragen zu Details stellt. © Quelle: Bernd Wüstneck

Die Verteidigerin

Pflichtverteidigerin Beate Falkenberg gilt als harter Hund unter den Anwälten. Sie vertritt regelmäßig Schwerverbrecher – darunter Raubstraftäter, Totschläger, Kindesmisshandler. In einem früheren OZ-Beitrag setzte sich unter anderem dafür ein, dass Tätern nach der Verurteilung auch hinter Gittern eine Therapie angeboten wird. Im Fall um Andreas S. ist sie es, die immer wieder bei den Zeugen nachhakt, auch Fragen zu Details stellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Angeklagte Andreas S. darf den Gerichtssaal nur in Fußfesseln betreten. © Quelle: Bernd Wüstneck

Der Angeklagte

Andreas S. steht seit Mitte November wegen dreifachen Mordes vor Gericht. Bisher war er bei jedem Verhandlungstag dabei, geäußert hat er sich allerdings noch nie. Er trägt Jogginganzug, betritt den Gerichtssaal in Begleitung von mindestens zwei Justizbeamten ausschließlich in Fußfesseln, schirmt sich mit einem Aktenordner vor den Fotografen vor Beginn der Verhandlung ab. Die meiste Zeit schaut er nach unten oder scheinbar ohne Ziel in den Raum hinein. Hin und wieder blickt er ausdruckslos direkt ins Publikum. Ob er noch aussagen wird, bleibt abzuwarten.

Lesen Sie auch

Das Publikum

Im Publikum sitzt bei diesem Prozess nicht nur die Presse. Die Zuschauerplätze sind an den meisten Verhandlungstagen gut gefüllt. Familienmitglieder der Getöteten sitzen ebenfalls im Saal. Für sie scheint der Prozess nur schwer erträglich. Immer wieder fließen Tränen oder es sind aufgeregte, aber leise Gespräche zu hören.