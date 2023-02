﻿Noch eine Rechnung in Rostock offen: Martin Semmelrogges Insolvenzverfahren vor dem Ende

Vor fast zehn Jahren eröffnete das Amtsgericht Rostock gegen Kinostar Martin Semmelrogge ein Insolvenzverfahren wegen Überschuldung. Jetzt ist ein Procedere für die Beendigung des Verfahrens gegen den Schauspieler anberaumt, der kürzlich in RTL-„Dschungelcamp“ wollte, aber nicht nach Australien einreisen durfte.

Rostock. Beinahe wäre er im RTL-„Dschungelcamp“ gelandet, durfte aber wegen seiner Vergangenheit nicht nach Australien einreisen. Lag es auch an Rostock? Martin Semmelrogge (67), bekannter Schauspieler („Das Boot“, 1981), hat noch eine Rechnung in der Hansestadt offen. Oder mehrere. Seit 2014 läuft hier ein Insolvenzverfahren gegen den Mann mit dem Drei-Tage-Bart und der markanten Stimme. Das Amtsgericht Rostock will die Akte nun bald schließen.

„Erörterung der Schlussrechnung, Anhörung der Gläubigerversammlung wegen der beabsichtigen Einstellung des Verfahrens“ – so heißt es in einer aktuellen Veröffentlichung des Amtsgerichts zu Semmelrogges Insolvenzverfahren. Bald könnte der Schauspieler finanziell wieder unbelastet durchs Leben schreiten. Bis zum 22. März können Gläubiger sich noch beim Gericht melden. Amtsgerichtsdirektor Stephan Loheit bestätigt die Verfahrensweise (AZ: 61 IN 157/13).

2013 wurde ein Antrag auf Insolvenz gegen den Schauspieler bekannt, der damals beim Piraten Open Air in Grevesmühlen gastierte. Im Dezember 2014 dann die Eröffnung des Verfahrens. Semmelrogge sei mit rund 400 000 Euro überschuldet, überwiegend wegen eines Immobilienkaufs, erklärte damals der Insolvenzverwalter, der Rostocker Rechtsanwalt Gerhard Brinkmann. Jetzt ist die Zeit der Not bald rum.

Mit Rostock, oder besser der Justizvollzugs Waldeck verbunden war Martin Semmelrogge auch auf andere Weise. 2012 verurteilte ihn ein Gericht zu acht Jahren Haft – wegen Fahrens ohne Führerschein. Er hatte nur einen spanischen Lappen dabei, der hier nicht galt. Zuvor gab es bereits einige Verkehrsdelikte.

Zur Verbüßung der Strafe landete Semmelrogge in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Waldeck, wo auch Freigang möglich war. Am Tage durfte er raus. Sein Sohn Dustin spielte über Jahre auch bei den Grevesmühlener Piraten. Semmelrogge selbst lebte eine Zeit lang in Boltenhagen.

2013 verschlug es Semmelrogge zu einem Termin mit der OZ zum Tierheim in Schlage. Mit seiner damaligen Frau Sonja hat er ein Auto voll Futter und Leckerlis gepackt, spendet diese an das Tierheim. Die Hunde bestürmen ihn. Dort berichtet er von seinem Traum einer „Route 105“ – ein Biker-Paradies quer durch MV nach dem berühmten Vorbild „Route 66“ in den USA.

Martin Semmelrogge mit Harley auf Mallorca © Quelle: Facebook/OZ

Das Bike ist kein Traum geblieben. Auf Facebook posiert der 67-Jährige vor wenigen Tagen mit einer Harley auf Mallorca, Spanien. Statement: „Bin heute mal wieder mit meiner Freundin ... mit der rauen Stimme on the road again ... die ersten Strahlen erheischen ... real nice.“ Andere aktuelle Fotos zeigen ihn im Steakhaus oder beim Schuhkauf. Laut Amtsgericht wohnt der Schauspieler derzeit in einer kleinen Stadt auf Mallorca.

Auf eine Anfrage zu seiner Schuldenvergangenheit in Rostock will Martin Semmelrogge nichts sagen. Zuletzt seien ja „wieder genug seiner Jugendsünden“ thematisiert worden, reagiert seine Managerin. Interview? Derzeit nicht. Warum nur durfte er nicht ins Dschungelcamp? Gewollt hätte er wohl. Ein Zitat von ihm dazu soll lauten (Quelle: Gala): „Für eine Million würd ich’s machen. Dann dusch ich auch nackt.“