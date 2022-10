﻿Kein „Historischer Weihnachtsmarkt“ mehr in Rostock: „Wir sind der Kämpfe müde“

Für viele gehörte er zur Vorweihnachtszeit wie Lebkuchen und Glühwein – nun aber ist der „Historische Weihnachtsmarkt“ in Rostock Geschichte. Der Markt zieht um, weil es zunehmend zu Schwierigkeiten gekommmen sei. Der Markt bleibt aber in MV.

Rostock. Könige, Ablasshändler und Hexen. Handwerker, Akrobaten und Gaukler. Feuershows, Axtwerfen und mittelalterliche Musik. Heiße Beerenweine, Met aus Kuh-Hörnern und heitere Sprüche in der Taverne „Zum Schwarzen Raben“. All das wird es in diesem Jahr nicht geben in Rostock. Denn: Der „Historische Weihnachtsmarkt“ im Klostergarten, seit 2002 Bestandteil des großen Rostocker Weihnachtsmarktes, wechselt nach Dierhagen auf dem Fischland.

„Wir sind der Kämpfe müde“, begründet Nadin Ruck die Entscheidung. Sie ist Chefin des mittelalterlichen Spektakels und beklagt diverse Schwierigkeiten. Zum Beispiel, dass die Marktstände nur bis 10 Uhr am Morgen beliefert werden könnten. Das sorge für erheblichen logistischen Aufwand. Der Met etwa werde aus Koblenz herangefahren. Komme er nach 10 Uhr an, müsse er zunächst in Containern im Hafen zwischengelagert werden, damit er dann am kommenden Morgen zu den Verkaufsständen gebracht werden könne.