﻿Rostock: AfD geht mit Ex-Polizisten ins Rennen um den OB-Posten

Michael Meister sitzt derzeit für die AfD im Schweriner Landtag, will aber jetzt in Rostock Oberbürgermeister werden.

Rostock. Noch bis zum 30. August, 16 Uhr, können sich Kandidaten für die Nachfolge von Rostocks Ex-Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen bewerben. Nun hat auch die Alternative für Deutschland (AfD) festgelegt, wen sie aufstellt: Auf einer Wahlversammlung der Rostocker AfD, die am Wochenende in Warnemünde stattfand, wurde Michael Meister mit 83 Prozent der Stimmen zum Kandidaten gekürt. Der 48-Jährige sitzt seit vergangenem Jahr für die Partei im Schweriner Landtag und will nun Rostocker Oberbürgermeister werden. Er sieht die Hansestadt vor großen Herausforderungen: „Als Oberbürgermeister möchte ich für eine attraktivere Stadt zum Leben und Arbeiten sorgen“, so Meister. Dazu müsse vor allem die Abwanderung von noch mehr Unternehmen gestoppt werden. „Wir müssen Investoren den roten Teppich ausrollen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Ich will dafür arbeiten, dass gerade junge Leute in der Heimat bleiben oder wiederkommen können“, erklärt der ehemalige Polizist.

Oberste Priorität hätten aber auch in Rostock eine sichere Energieversorgung und bezahlbare Preise für Energie und Lebenshaltung. „Deswegen brauchen wir von Bundesseite schnell die richtigen Entscheidungen, so die Öffnung von Nord Stream 2 und der Weiterbetrieb der Kern- und Kohlekraftwerke“, sagt der gebürtige Hansestädter. Denn eines sei für ihn klar: „Ich will als Oberbürgermeister über die planmäßige Weiterentwicklung unserer Stadt und nicht über Wärmehallen reden müssen.“

Landessprecher Leif-Erik Holm begrüßt die Kandidatur Meisters: „Ich freue mich, dass wir den Rostockern ein attraktives Angebot zur Oberbürgermeisterwahl machen können.“

Treichel will als Einzelbewerber kandidieren

Stefan Treichel, der für die AfD seit 2019 in der Rostocker Bürgerschaft sitzt, hatte noch vor der Ausschreibung der Bürgermeisterwahl sein Interesse an einer Kandidatur bekundet. Gegen ihn lief allerdings seit 2020 ein Parteiausschlussverfahren. „Das Schiedsgericht hat den Parteiausschluss kürzlich bestätigt. Herr Treichel sind deshalb auch die Mitgliedsrechte entzogen“, so Leif-Erik Holm. Allerdings laufe noch die Frist für den Widerspruch von Treichel. Was die OB-Wahl betrifft, sei mit Meister nun offiziell ein Kandidat der AfD gefunden, erklärt der Landessprecher. Stefan Treichel will nun als Einzelbewerber antreten. Er sei derzeit dabei, alle notwendigen Unterlagen zusammenzustellen und wolle seine Bewerbung bis zum 30. August offiziell einreichen, erklärte er gegenüber der OZ.

Bereits gesetzt sind zudem diese Kandidaten für die Wahl des Rostocker Stadtoberhauptes, die am 13. November stattfindet: Die Linken treten bei der OB-Wahl mit Fraktionschefin Eva-Maria Kröger an, die derzeit auch im Landtag sitzt. Die SPD setzt auf Carmen-Alina Botezatu, die derzeit das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Rostock leitet. Von den Grünen wurde Bundestagsmitglied Claudia Müller als Kandidatin aufgestellt. Parteilos, aber mit Unterstützung von CDU, FDP und UfR geht der frühere Rostocker Polizeichef Michael Ebert ins Rennen. Schornsteinfegermeister Jörg Kibellus tritt als Einzelbewerber bei der OB-Wahl an.