Unter viel Beifall der Schaulustigen wurde die „Regina Maris“, die auf dem Weg zur Hanse Sail 2022 in Rostock war, von einer Sandbank geschleppt. Ein weiteres Segelschiff eilte dem Havaristen in der Unterwarnow zur Hilfe.

Auf dem Weg zur Hanse Sail in Rostock: Drei-Mast-Segler läuft auf Grund

Rostock. Bei der Anreise zur Hanse Sail 2022 in Rostock ist am Mittwochvormittag der Drei-Mast-Schoner „Regina Maris“ in der Unterwarnow auf Grund gelaufen. Erst nach rund zweieinhalb Stunden war das Schiff wieder frei – dank der Unterstützung eines weiteren Segelschiffes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die „Regina Maris“ ist 48 Meter lang und sieben Meter breit und fährt unter niederländischer Flagge. Der Großsegler mit einem Tiefgang von 2,80 Meter war lauf Zeugen gegen 11 Uhr auf eine Sandbank auf der Höhe der ehemaligen Neptunwerft aufgelaufen. Da sich das Schiff aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte, setzte der Kapitän einen Notruf ab.

Die „Zephyr“ schleppt den Drei-Master „Regina Maris“ von einer Sandbank. Beide Schiffe waren auf dem Weg zur Hanse Sail 2022. © Quelle: Stefan Tretropp

Rettung durch das Segelschiff „Zephyr“

Danach kamen Wasserschutz- und Schifffahrtspolizei zum Einsatz. Ein weiteres Segelschiff, die „Zephyr“, unterstützte die Rettungsaktion. So wurden unter anderem Taue an dem Havaristen befestigt und versucht, diesen freizuschleppen. Zunächst tat sich nichts. Erst nach zweieinhalb Stunden, gegen 13.15 Uhr, hatte die Aktion unter großem Beifall Erfolg. Dank der starken Motorleistung beider Schiffe war die „Regina Maris“ am Mittag wieder frei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob sie bei der Aktion beschädigt wurde, muss noch untersucht werden. Besucher der Hanse Sail können auch auf dem Schiff mitsegeln. Am Mittwoch gab es zunächst keine Anzeichen dafür, dass die Fahrten ausfallen könnten.

Von Stefan Tretropp/OZ