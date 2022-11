Long Covid und Impfnebenwirkungen: Stellen Sie Ihre Fragen den Experten beim OZ-Forum

Tausende Bürger leiden in MV unter Long Covid. Zudem kämpfen einige Patienten mit Impfnebenwirkungen. Der Leidensdruck ist groß. Vier Ärzte stellen sich am 10. November zwischen 17 und 19 Uhr den Fragen der OZ-Leserinnen und -Leser.

Dr. Jördis Frommhold hat das bundesweit erste Long-Covid-Institut in Rostock gegründet. Es startet am 1. Januar 2023.

Rostock. Bundesweit leiden derzeit etwa zehn Prozent der Covid-Infizierten, also mehr als 500.000 Frauen und Männer, an Langzeitfolgen. In MV sind es laut Dr. Jördis Frommhold, der Gründerin des ersten Long-Covid-Instituts in Rostock, geschätzt 25.000 Bürger. Und die Dunkelziffer sei groß. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht derweil allein in Europa von 17 Millionen Long-Covid-Patienten aus. Gleichzeitig kämpfen auch im Nordosten nicht wenige Frauen und Männer gegen anhaltende, schwere Nebenwirkungen nach Impfungen gegen Covid-19.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Corona und Long Covid – Experten beantworten Ihre Fragen

Der Leidensdruck bei den Betroffenen ist enorm und wächst täglich. Die Erkrankten greifen praktisch nach jedem Strohhalm. Dabei besteht die Gefahr, auf risikoreiche und teure Versprechen dubioser Anbieter hereinzufallen. Gleichzeitig gibt es viele ungelöste Fragen. Wie gelingt es den Ärzten derzeit, die Vielzahl von Long-Covid-Symptomen zu differenzieren? Wie weit ist die Ursachenforschung hinsichtlich der Langzeitfolgen? Welche Therapien versprechen Linderung? Stellen Blutwäschen eine Behandlungsalternative dar? Warum ist größte Skepsis bei Heilversprechen angesagt? Leiden tatsächlich mehr Frauen als Männer an Long Covid? Inwieweit sind Kinder betroffen? Welche aktuellen Studien gibt es und wie stehen die Chancen für Betroffene, an diesen teilzunehmen?

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Forum aus Rostock per Stream im Internet übertragen

Antworten auf Leserfragen geben am kommenden Donnerstag, den 10. November, in der Zeit von 17 bis 19 Uhr, vier Fachleute beim OZ-Forum: Dr. Jördis Frommhold, Chefärztin der pneumologischen Abteilung der Median-Klinik Heiligendamm, die Oberärztin des Bereiches Allgemeine Pädiatrie des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin der Unimedizin Greifswald, Prof. Dr. Almut Meyer-Bahlburg, der Chef der Abteilung für Tropenmedizin der Unimedizin Rostock (UMR), Prof. Dr. Micha Löbermann, und Prof. Dr. Steffen Mitzner, Direktor der Medizinischen Klinik II der UMR.

Sie können Ihre Fragen an die Experten auch im Vorfeld über unser Online-Formular stellen.

Am Telefon werden die Experten unter der Rufnummer 0381 / 365 105 erreichbar sein. Das Forum wird per Stream im Internet übertragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Falls Sie, liebe Leser, Ihre Fragen schriftlich stellen möchten, schicken Sie diese bitte per E-Mail an chefredaktion@ostsee-zeitung.de.