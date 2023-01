Der Pop-Titan kommt: Dieter Bohlen im Mai in der Rostocker Stadthalle

Der Musiker, Produzent und DSDS-Juror geht in diesem Jahr auf seine letzte Tour. Am 6. Mai gastiert er in der Hansestadt. Wann der Vorverkauf startet.

Rostock. Der Pop-Titan kommt nach Rostock: Dieter Bohlen wird im Rahmen seiner letzten Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz auch in der Hansestadt Station machen. Am 6. Mai tritt der 68-Jährige unter dem Motto „Das größte Comeback aller Zeiten“ in der Stadthalle auf. Los geht es um 19.30 Uhr. Der Vorverkauf für das Event beginnt am Freitag (20. Januar) an allen bekannten Stellen.

Neben seinen vielen Nummer-1-Hits will Bohlen seinen Fans während des Konzerts auch ganz persönliche, unbekannte Anekdoten aus der Unterhaltungsbranche liefern. „Und ich werde einen ganz besonderen Gast mitbringen“, lässt der Musiker, Produzent und (Wieder-)Juror von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) per Pressemitteilung ankündigen. „Das wird unbestritten mega!“

Dieter Bohlen gehört zu den erfolgreichsten deutschen Musikern der vergangenen Jahrzehnte. In den 1980er-Jahren lieferte er gemeinsam mit Thomas Anders als Pop-Duo Modern Talking zahlreiche Hits, wie „You’re My Heart, You’re My Soul“ oder „Brother Louie“. Er kann laut Mitteilung als Künstler auf 25 Nummer-1-Hits und 1000 goldene Schallplatten blicken.

Zudem produzierte er Hits für diverse andere Künstler, wie Bonnie Tyler, C.C. Catch, Yvonne Catterfeld, Mark Medlock oder Beatrice Egli. Zudem verhalf er als Chef-Juror in der RTL-Castingshow DSDS zahlreichen Talenten zu Charterfolgen.