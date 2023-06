Hackfleisch, Käse, Babynahrung: Jede achte Lebensmittelprobe in MV beanstandet

Rostock. Fertiggerichte, Alkohol, Käse und auch vegane Produkte: Jede achte im vergangenen Jahr untersuchte Lebensmittelprobe in Mecklenburg-Vorpommern hatte Mängel. Wie aus dem aktuellen Jahresbericht des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (Lallf) in Rostock hervorgeht, wurden von den 8241 untersuchten Proben 1072 beanstandet.

13 Lebensmittelproben wurden als gesundheitsschädlich eingestuft, darunter drei Käseprodukte und ein Apfelsaft. Die Käseproben wiesen e-coli-Bakterien auf. Im Apfelsaft wurde die Höchstmenge an Patulin überschritten. Patulin ist ein Stoffwechselprodukt, das von Schimmelpilzen gebildet wird und in verschimmelten Obst und Gemüse vorkommt. In der beanstandeten Probe wurde die Tageshöchstdosis für Kinder um das Dreifache überschritten. Andere Lebensmittelproben enthielten gesundheitsschädliche Listerien oder Salmonellen. 72 Prozent der beanstandeten Proben wiesen Kennzeichnungsmängel auf.

Gegenüber dem Vorjahr ist damit der Anteil der kritischen Proben von 12,3 auf 13 Prozent leicht gestiegen. In 22 Fällen wurde bei der Staatsanwaltschaft Anzeige gegen die Herstellerbetriebe  erstattet. Den Unternehmen, die nicht in MV ansässig sein müssen, wird unter anderem irreführende Kennzeichnung vorgeworfen. Acht Betriebe sollen Lebensmittel in den Verkehr gebracht haben, die nicht für den Verzehr geeignet waren.

Landwirtschaftsminister Till Backhaus zieht trotz der aufgedeckten Mängel ein positives Fazit: „Grundsätzlich haben wir es mit einer konstanten Qualität von Lebensmitteln zu tun.“ Natürlich gebe es immer wieder schwarze Schafe. „Diese ausfindig zu machen, das ist unsere Aufgabe.“

Beanstandet wurden auch vegane Käseimitate aus Soja, Mandeln und anderen Nüssen sowie pflanzlichen Ölen, die nicht deklarierte Allergene enthielten. In acht der 14 untersuchten Proben wurden Spuren von Allergenen wie Schalenfrüchte, Kuhmilch oder Senf nachgewiesen. Nach Angaben des Lallf aber in so geringer Menge, dass sie keine Gefahr für Allergiker oder Menschen mit Unverträglichkeiten darstellten.

Babysaft mit zu viel Nitrat, Hackfleisch mit Erregern

Untersucht wurden auch 63 Proben von Säuglings- und Folgenahrung. Bei vier Proben der Pulver stießen die Kontrolleure auf Abweichungen in der Nährstoffzusammensetzung und Kennzeichnungsmängel. Die Produkte wurden als „nicht verkehrsfähig“ eingestuft. In einem Babysaft wurde die Höchstmenge an Nitrat geringfügig überschritten. Auch dieser Saft wurde aus dem Verkehr gezogen. Mit den Funden sehen sich die Lebensmittelkontrolleure in ihrer Arbeit bestätigt. Die Untersuchungen unterstrichen die Bedeutung hochsensitiver Analysemethoden und die Notwendigkeit der Überprüfung dieses Marktsegments, so das Lallf.

Problematisch waren auch Hackfleischproben. In jeder vierten der insgesamt 25 untersuchten rohen Hackfleischprodukte wie Hackepeter und Thüringer Mett wurden Erreger gefunden. „Risikogruppen, wie kleine Kinder, Schwangere, Senioren und Immungeschwächte, sollten deshalb auf den Verzehr von rohen Schweinefleischerzeugnissen verzichten und die durchgegarten Varianten, wie Frikadelle oder Hackbraten, vorziehen“, empfiehlt das Lallf.

Das Landesamt untersucht auch Tierproben auf Erreger. Im vergangenen Jahr wurden drei Füchse positiv auf Vogelgrippe getestet. Schon beim H5N1-Seuchenzug im Jahr 2006 waren in MV drei Katzen und ein Steinmarder positiv getestet worden. Sie hatten offenbar an Influenzavirus positiven Vogelkadavern gefressen. Ende 2021 wurde in MV erstmals bei einem Waschbär aus dem Kreis Nordwestmecklenburg der Waschbärspulwurm (Larva migrans) nachgewiesen. Der Darmparasit kann zu Erkrankungen beim Menschen führen, wenn er in die Umwelt gelangt und über Beeren oder andere Waldfrüchte aufgenommen wird.

