﻿Supermarkt-Preis geht an die Ostsee: Deutschlands bester Edeka steht in Rostock

Obst, Gemüse, Fleisch, Möbel und Spielzeug: In Rostocks größtem Supermarkt können Kunden kaufen, was sie zum Leben brauchen. Nun hat das XL-Geschäft selbst abgeräumt und einen begehrten Cup gewonnen. Womit der Edeka die Jury im Test überzeugt hat und was der Marktleiter zum Sieg sagt.

Stephan Cunäus leitet das E-Center im Warnow-Park in Lütten Klein.

Rostock. Der beste Edeka Deutschlands steht in Rostock. Die Supermarkt-Filiale, in der tagtäglich hunderte Kunden Lebensmittel, Deko und Co. shoppen, hat einen begehrten Preis eingeheimst.

Das E-Center im Warnow-Park Lütten Klein sichert sich dieses Jahr den Edeka-Supercup in der Kategorie „Selbstständiger Einzelhandel über 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche“. Für Inhaber Stephan Cunäus ist der Branchenpreis ein Ansporn, sein SB-Warenhaus stetig weiterzuentwickeln: „Wir freuen uns riesig über diesen großartigen Teamerfolg! Fest verankert im lokalen Umfeld, bleibt es unser Ziel, der nachhaltigste und größte Regionalhändler Norddeutschlands zu werden.“

„Klare Strukturen“ in Rostocker Markt überzeugten die Edeka-Jury

Die Edeka-Jury überzeugte insbesondere die „klaren Strukturen“ auf der 8800 Quadratmeter umfassenden Großfläche, „die ausgezeichnete Warenpräsentation“ sowie „das soziale Engagement“ von Kaufmann Cunäus. Für Stefan Giese, Geschäftsführer von Edeka Nord, in deren Geschäftsgebiet der diesjährige Sieger-Markt angesiedelt ist, ist die Auszeichnung in jeder Hinsicht verdient: „Gratulation, hier stimmt einfach alles: Lebensmittelkompetenz, Sortimentsvielfalt, Einsatzbereitschaft – das Team vom E-Center Warnow-Park rockt Rostock!“

Auszeichnungen in vier Kategorien

Jedes Jahr zeichnet Edeka auf Bundesebene die besten Supermärkte des genossenschaftlichen Unternehmensverbunds in vier Kategorien aus. Zusammen mit den wirtschaftlichen Kennziffern und anonymen Erlebniskäufen bilden die Marktbesuche die Basis, um die Supercup-Gewinner zu ermitteln. Dabei hält die Jury Warenpräsentation, ladenbauliche Besonderheiten, Sortiment und Sauberkeit per Smartphone und auf Fragebögen fest. Gespräche mit Kaufleuten, Marktleitern und Mitarbeitern bieten Einblick in das Tagesgeschäft und die Arbeitsatmosphäre.

Von OZ/ Antje Bernstein