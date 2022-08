Glyphosat-Spurensuche in der Warnow und in der Ostsee: Für die Probennahme zu Wasser nutzten die Schüler das IOW-Forschungsboot Klaashahn.

Warnemünde. Hannah Geißelbrecht ist erst 17 Jahre alt, doch wofür sie sich interessiert und wo es beruflich mal hingehen soll, weiß sie genau: „Naturwissenschaften habe ich schon immer gemocht“, sagt sie. Weil das so ist, verbringt die Schülerin aus Schleswig-Holstein ihre Zeit am Mittwoch im Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW). Dort untersucht sie mit Forschenden den Glyphosat-Eintrag ins Meer. Genauer: die Proben, die sie selbst der Ostsee entnommen hat.

„Das ist sehr interessant“, sagt die Jugendliche. Den Vortag hat sie bis 22 Uhr in den Räumlichkeiten des IOW verbracht, doch das macht ihr nichts. Denn Hannah Geißelbrecht sieht in der Arbeit mit den Wissenschaftlern eine große Chance: „Dieses Praktische, das fehlt in der Schule oft“, sagt sie. „Dabei ist es so wichtig, Geowissenschaften zu verstehen, um gegen den Klimawandel anzukommen.“

Das Projekt, das hier mit Hilfe der Rostocker Experten entsteht, bereitet sechs Schülerinnen und Schüler – und zwar die besten aus ganz Deutschland – auf einen Wettbewerb vor, der es in sich hat: die International Earth Science Olympiad (IESO). Dort stellt sich die deutsche Delegation in der nächsten Woche Jugendlichen aus 40 Ländern. Im Fokus stehen Disziplinen wie Geologie, Meteorologie, Umweltwissenschaften und terrestrische Astronomie.

Auf Forschungstour in Warnemünde: Die deutsche „Nationalmannschaft“ der diesjährigen Internationalen Olympiade der Geowissenschaften (v. l.): Liv Johansson, Ahmed Hamza Sancakli, Jannes Fitzner, Hannah Geißelbrecht, Abbas Yaghi und Phillipp Hock sowie Mentor und Lehrer Sven Thor (rechts unten) und die deutsche IESO-Koordinatorin Sylke Hlawatsch. © Quelle: Kristin Beck/IOW

Schüler nehmen in Rostock Ostsee und Warnow unter die Lupe

Von der Entnahme der Proben über die Aufarbeitung in einem Labor bis hin zum Ausarbeiten des Wettbewerbsvortrages: Um den Unkrautvernichter Glyphosat in der Warnow und der Ostsee nachzuweisen und damit beim Wettbewerb zu punkten, haben die Forscher für die Jugendlichen ein umfangreiches Programm vorbereitet. „So sieht man, wie man später mal arbeiten wird“, schwärmt Hannah Geißelbrecht.

Auch Abbas Yaghi aus Berlin ist durch einen Lehrer auserwählt worden, an der Olympiade teilzunehmen: „Ich war erst unschlüssig, aber geschmeichelt“, sagt der 17-Jährige mit einem Lächeln. Dann aber habe das Thema sein Interesse geweckt.

Jetzt ist der Schüler froh, dabei zu sein – er ist kein Fan der Theorie. „Hier sind wir mit dem Boot ausgefahren für die Proben, das hat Spaß gemacht“, berichtet er. Dabei haben die Schüler zwei Gruppen gebildet, Team Boden und Team Wasser – denn wo die Proben genau herkommen, wirkt sich auf die Werte aus. All das haben die IOW-Forscher an Bord am ersten Tag erklärt. „Ich habe jetzt schon viel Neues gelernt“, sagt Abbas Yaghi. Sein Fazit: „Das ist auf jeden Fall besser als Schule.“

IOW ist Vorreiter bei der Glyphosat-Forschung

Immerhin lernen die Jugendlichen hier von echten Profis: Das Institut in Warnemünde hat kürzlich die weltweit erste Methode entwickelt, mit der sich Glyphosat in Salzwasser nachweisen lässt. Das Herbizid wird durch Fließgewässer in die Ostsee gespült und steht unter anderem im Verdacht, krebserregend zu sein.

„In der Schuldidaktik kommt die ganzheitliche, naturwissenschaftliche Betrachtung der Erde als System praktisch nicht vor“, sagt Geowissenschaftlerin Sylke Hlawatsch, die den Schülern im IOW die Zusammenhänge erklärt. „Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass das dazu beiträgt, dass unsere Gesellschaft auf übergreifende Probleme des Erdsystems so schwerfällig und unzureichend reagiert.“

Schüler über die Tage in Rostock: „Das war sehr nützlich“

Neben dem vermittelten Wissen lockt manchen Schüler der Wettbewerbscharakter der jährlichen International Earth Science Olympiad: „Ich freue mich, zu sehen, wie unsere Arbeit ankommt und wie gut wir abschneiden“, sagt Phillipp Hock aus Schleswig-Holstein, der ebenfalls Teil der deutschen Delegation ist.

Aber auch unabhängig davon, welchen Platz das Team macht – die Teilnahme hat ihm allein durch den Lerneffekt etwas gebracht. „Das war sehr nützlich, auch das Equipment zu sehen, das bei so einer Probenentnahme genutzt wird“, sagt der 17-Jährige, der demnächst sein Abitur absolviert. Auch für ihn wäre es eine Option, in die Forschung zu gehen: „Chemie war immer mein Lieblingsfach.“

Ob der Jugendliche mit der Teilnahme am Projekt womöglich bereits die erste Sprosse der Karriereleiter erreicht, das zeigt sich aber erst vom 25. bis zum 31. August, wenn die IESO stattfindet. Dann präsentiert die Truppe, bestehend aus Hannah Geißelbrecht, Phillipp Hock, Liv Johansson, Ahmed Hamza Sancakli und Abbas Yaghi, auch ihre Ergebnisse – sie bleiben bis zum Vortrag unter Verschluss.