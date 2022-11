﻿Rückschlag für Rostock: Korvetten für die Marine fliegen aus dem 100-Milliarden-Euro-Programm

Die Boote 11 bis 15 für das in Rostock beheimatete Korvettengeschwader der Marine werden wohl doch nicht aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr angeschafft. Das bestätigte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) bei ihrem Besuch im Libanon. Andere Rüstungsvorhaben hätten Priorität.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) war bei der Überfahrt der Korvette „Erfurt“ nach Zypern an Bord.

Beirut/Rostock. Schlechte Nachrichten für das in Rostock beheimatete Korvettengeschwader der Marine: Die erhofften neuen Boote Nummer 11 bis 15 werden nun doch nicht aus dem 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr angeschafft. Das bestätigte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Wochenende bei einem Besuch beim deutschen Kontingent des Unifil-Einsatzes im Libanon.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dessen Kern ist die Korvette „Erfurt“, die zu den ersten fünf Booten des Typs K 130 gehört, der langsam in die Jahre kommt. Fünf weitere Schiffe werden derzeit gebaut.

Bundeswehr muss andere Lücken füllen

Dass die weitere Neuanschaffungen nicht aus dem Sondervermögen bezahlt werden könne, liege an der jahrzehntelangen Vernachlässigung der Bundeswehr, sagte Lambrecht: „Wir haben die Herausforderung, dass wir mit 100 Milliarden Euro jetzt Lücken füllen müssen, die in den letzten Jahren entstanden sind.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht mit Soldaten vor der Korvette „Erfurt“.

Die Mittel müssten sehr schnell und effektiv eingesetzt werden. Sie sei dem Rat der Experten gefolgt, welche Projekte dabei am dringendsten umgesetzt werden müssten und welche erst in einigen Jahren relevant werden. In die zweite Kategorie fielen die Korvetten. Der Fertigbau der Boote 6 bis 10 wird wohl noch mehrere Jahre dauern.

Kommandeur des Korvettengeschwaders versteht Priorisierung

Das sogenannte dritte Los wird dann laut Ministerin aus dem regulären Rüstungsetat beschafft, der dafür angehoben werden müsse. Das sei eine Herausforderung. „Aber ich weiß sehr ambitionierte Haushaltspolitiker und auch einen sehr bundeswehraffinen Finanzminister an meiner Seite. Deswegen bin ich da sehr optimistisch.“

Lesen Sie auch

Der Kommandeur des Korvettengeschwaders, Kenneth Harms, ist derzeit ebenfalls im Libanon stationiert und traf am Sonnabend die Ministerin. Zur Entscheidung über die Korvetten äußerte er sich nur zurückhaltend: „Das ist eine politische Entscheidung, die habe ich nicht in Frage zu stellen. Ich verstehe, dass Prioritäten gesetzt werden müssen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geschwader wächst von fünf auf zehn Korvetten

Als Kommandeur befasse er sich derzeit mit dem Zulauf der nächsten fünf Korvetten. Die künftigen Mannschaften werden derzeit bereits ausgebildet. Die Crew, die auf dem ersten Boot des zweiten Loses Dienst tun wird, ist zum Teil bereits zur Erprobung an Bord. „Ich freue mich, dass ich bald zehn statt fünf Korvetten habe“, so Harms diplomatisch.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) war bei der Überfahrt der Korvette „Erfurt“ nach Zypern an Bord.

Die neuen Korvetten sind nahezu baugleich mit dem ersten Los. Es gab allerdings einige kleinere Veränderungen, etwa bei den Mannschaftsunterkünften. Sie waren bislang sehr knapp bemessen und ließen kaum zu, neben der knapp 60-köpfigen Besatzung noch Gäste mitzunehmen.

Ministerin Lambrecht auf Korvette „Erfurt“

Da ist es schon fast eine Ironie, dass Ministerin Lambrecht auf der „Erfurt“ mitfuhr. Von der Enge in den Unterkünften dürfte sie dabei aber nicht viel mitbekommen haben, denn als offiziell Ranghöhere musste der Kommandant des Bootes, Fabian Dohnke, seine Kammer räumen und sie der Vorgesetzten überlassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lambrecht wollte sich auf der Überfahrt nach Zypern die Sorgen und Nöte der Mannschaft anhören. Ob wohl Unzufriedenheit mit der Essensversorgung dazugehörte? Denn während die einfachen Besatzungsmitglieder Stullen und Pulled Pork zum Abendessen bekamen, wurde der Ministerin ein Drei-Gänge-Menü, bestehend aus Kürbissuppe, Rinderfilet und Erdbeerparfait mit zweierlei Mousse, kredenzt.