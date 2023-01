﻿Künstler setzt Rammstein-Sänger in Rostock ein Denkmal: Wo die Statue von Till Lindemann steht

Er hat es wieder getan: Der Rostocker Künstler Roxxy setzte 2019 Rapper Marteria ein Denkmal – in Form einer spontan aufgestellten Bronzestatue. Nun hat Roxxy Rammstein-Sänger Till Lindemann verewigt – und passend zu dessen 60. Geburtstag eine neue Statue in der Hansestadt aufgestellt.

Rostock. Wird die Hansestadt zum Pilgerort für Rammstein-Fans? Ein Rostocker Künstler, der sich Roxxy Roxx nennt, hat sich zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre einen berühmten Musiker mit Wurzeln in der Hansestadt vorgenommen, um ihm ein Denkmal zu setzen. Nachdem er 2019 eine Skulptur von Marsimoto, einer Kunstfigur des Rostocker Rappers Marteria in der Innenstadt aufgestellt hatte, ist er nun in Evershagen aktiv geworden. Dort steht seit Dienstag eine Bronzestatue von Till Lindemann, dem markanten Sänger der Band Rammstein, der am 4. Januar seinen 60. Geburtstag feiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Quasi als Geburtstagsgeschenk wurde Lindemann nun in Rostock als Statue verewigt. Und das vor dem Haus im Stadtteil Evershagen, in dem der Sänger einen Teil seiner Kindheit verbrachte. „Wir können ja froh sein, dass wir solche internationalen Künstler mit Wurzeln in Rostock haben“, sagt Erbauer Roxxy, der seinen echten Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Es ginge ihm nämlich nicht um sich, sondern um jene, denen er mit seiner Kunst Respekt und Wertschätzung entgegenbringen möchte. Mehrere Wochen hat Roxxy „mit Hochdruck“ an Till Lindemann gearbeitet. Während er für Marterias Bronzeskulptur mehrere Hundert Euro aus eigener Tasche investierte, sei es diesmal sogar „doppelt so teuer“ gewesen.

Der Rostocker Künstler Roxxy Roxx setzt Till Lindemann ein Denkmal © Quelle: Roxxy Roxx/Instagram

Rostock: Auf Augenhöhe mit Till Lindemann

Die Skulptur ist zusammen mit dem Sockel so hoch, dass man „auf Augenhöhe“ mit dem Star stehen kann, wie Roxxy sagt. Zur Machart und den Materialien will er aber keine Details nennen. Und das aus einem traurigen Grund: 2019 währte die Freude über das Marteria-Denkmal nämlich leider nicht lange. Während Fans des Rappers zum KTC strömten, um sich an dem Werk zu erfreuen sowie Bilder zu machen und es sogar Lob für die unerlaubte Aktion aus dem Rathaus gab, wurde die Skulptur bereits nach zwei Tagen von Unbekannten geklaut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Rapper Marteria lobte damals sogar eine Belohnung für Hinweise aus und forderte „findet den Langfinger und bringt ihn mir“. Doch vergeblich: Weder Täter noch Statue sind bis heute aufgetaucht. Auf dem Sockel am Kröpeliner-Tor-Center steht längst wieder das originale Kunstwerk „Mädchen mit Blumenstrauß“.

Der Rostocker Künstler, der sich Roxxy nennt, mit dem Denkmal für Marterias Alter Ego Marsimoto. © Quelle: Claudia Labude-Gericke

Lindemann-Statue: Hoffnung auf Fans mit Torte und Sekt

Till Lindemann ist deshalb auch gesichert. „Das Schönste wäre, wenn sich Rammstein-Fans freuen und dorthin kommen, um dort ein Stück Torte zu essen oder ein Glas Sekt auf den Geburtstag zu trinken“, sagt Roxxy. Denn genau das wolle er erreichen – den Menschen, die wie er selbst die Musik der Band lieben, eine Freude zu machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei Viola und Olaf Heyer hat der das schon erreicht. Die beiden spazierten bei Sonnenschein am Dienstagvormittag ganz zufällig an der neuen Skulptur vorbei und erkannten sofort, wer dort verewigt ist. „Wir sind seit den 90ern Rammstein-Fans, haben jede Platte und auch DVDs zu Hause“, erzählt der 61-Jährige. Damals seien sie sogar beim Auftritt der Band in der Messehalle dabei gewesen. Heute wäre es durch das weltweit große Interesse an der Band viel schwieriger, an Karten zu kommen. „Die Statue finden wir wunderschön. Da werden wir morgen mit einem kühlen Pils auf Till anstoßen“, so das Paar.

Auch Henning Seidenspinner stoppt spontan sein Fahrrad, als er am Denkmal vorbeikommt. „Ich dachte, den kennste“, sagt er grinsend. Er sei zwar selbst kein Rammstein-Fan. „Aber für eine Freundin muss ich davon fix ein Bild machen. Lindemann ist gut getroffen“, lobt er den Künstler.

Andy Meiwald wohnt in der Lagerlöffstraße, in der auch Lindemann einst lebte. „Es ist witzig, ihn hier zu sehen“, kommentiert der Evershäger die neue Skulptur. Auf dem Sockel ist eine Platte mit einem Spruch angebracht: „Geadelt ist, wer Schmerzen kennt“. „Das kenne ich, es stammt aus dem Song ‚Feuer frei‘“, sagt Meiwald und kann sogar ergänzen: „Vom Feuer, das die Haut verbrennt“, erklärt er, wie es weitergeht.

Auch Angelika Hildebrant ist angetan von der spontan aufgestellten Skulptur. „Rammsteine kenne ich, aber mehr begeistert mich der Künstler, der die Statue gemacht hat. Die ist nämlich wirklich toll“, lobt die Evershägerin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Internet-Verlinkung für Rammstein und Lindemann

Roxxy Roxx freut sich über solche Reaktionen. Ein Bild von der nächtlichen Aufstellaktion hat er auf seinem Instagram-Profil gepostet. Die Kommentare darunter sind durchweg begeistert. „Auf dass es dort ewig stehen bleibt“, hofft einer. Und „nur kucken, nicht anfassen“, warnt ein anderer. Auf dem Foto hat Roxxy Roxx natürlich auch die Band Rammstein und Geburtstagskind Till Lindemann markiert. „Wer weiß, wo er gerade auf der Welt ist, aber vielleicht kriegt er es ja mit und freut sich, dass in der alten Heimat an ihn gedacht wird“, so der Rostocker.

Lindemann selbst ist mit der Hansestadt und MV immer noch eng verwurzelt. 2019 besuchte er das Haus in Evershagen gemeinsam mit Rapper Marteria, der zu seinen Freunden gehört. Beide teilten Fotos davon in den sozialen Medien. Zudem hat Lindemann selbst noch Familie im Land und gemeinsam mit seiner Schwester Saskia ein Haus unweit des Schweriner Sees. Und wer weiß, vielleicht besucht der Star ja auch mal sein Denkmal, wenn er unerkannt auf Heimaturlaub ist.

Von Claudia Labude-Gericke und Martin Börner