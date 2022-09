﻿Rostock-Laage wird Top-Standort für Pilotenausbildung der Lufthansa

Lufthansa baut Pilotenausbildung in Rostock-Laage aus: Tolle Nachricht für MV

Volker Penne

Die Flugschule der Kranich-Airline am Standort in Rostock-Laage wird ausgebaut. Mecklenburg-Vorpommern könnte sich damit zu einer Top-Adresse in Sachen Pilotenausbildung entwickeln. Das macht Hoffnung, meint OZ-Redakteur Volker Penne.