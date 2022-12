Die Ostrocklegende City spielte am Donnerstagabend in der Stadthalle Rostock ihr letztes Konzert. Noch einmal konnten die Fans ihre Hits wie „Wand an Wand“, „Casablanca“ oder „Am Fenster“ live erleben. War es das?

