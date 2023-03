﻿Seine Tricks machen sprachlos: Magier Farid möchte Rostock verzaubern

Magier Farid macht mit „Magic unplugged“ am Sonntag auch in Rostock Station. Er möchte seine Zuschauer noch einmal zum Kind werden zu lassen.

Der Magier verblüfft sein Publikum mit unglaublichen Illusionen. An diesem Sonntag tritt er in der Moya-Kulturbühne in Rostock auf.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket