﻿Sicher im Urlaub auf vier Rädern: OZ und ADAC suchen den „Camper des Jahres“

Rostock. Sein 7,30 Meter langes „Haus auf Rädern“ ist startklar. Und den 1. Juli hat Christian Henning (31) aus Stralendorf (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bereits im Kalender vermerkt: Mit Lebensgefährtin Daniela Ritter (35) steuert er in seinem Wohnmobil Renault Master an diesem Tag den Rostocker Museumshafen an.

Die Campingfreunde nehmen an einem besonderen Wettstreit teil: Die OZ und der ADAC Hansa suchen den „Camper des Jahres 2023“. Auf die drei Erstplatzierten warten beim Vorentscheid in der Hansestadt attraktive Preise. Und das Sieger-Team ist beim Finale am 2. September auf dem Caravan Salon in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) dabei.

Üben auf Parcours an der Warnow

Insgesamt zehn Besatzungen absolvieren in Rostock ein Sicherheitstraining und danach mehrere Fahraufgaben. „Familie Henning gehört zu den Glücklichen, die sich per Losentscheid bereits unter den Bewerbern einen Startplatz sichern konnten. Der Ansturm ist groß“, sagt ADAC-Sprecher Christian Hieff. Das Tolle: Für die OZ wurden drei Startplätze reserviert!

Wie sicher sind Sie, liebe OZ-Leser, wenn es in den Gassen der Städte eng wird? Bereitet Ihnen das Rangieren Probleme? Wie ist es um Ihre Reaktionsfähigkeit bestellt? Kennen Sie das Bremsverhalten Ihres bis zu 3,5 Tonnen schweren Gefährtes?

Wir suchen Teams, die neben kniffligen Aufgaben auch eine Spaßdisziplin bewältigen. Unter allen Bewerbern losen wir die OZ-Starter aus.

„Ich habe mich sehr gefreut, dass wir dabei sind. Zumal ein Sicherheitstraining stattfindet“, sagt Henning. Der als Logistiker tätige Hobbyfußballer ist mit seiner Daniela und Sohn Dustin (11) nicht nur an fast jedem zweiten Wochenende zu Punktspielen in der Region unterwegs. In den Ferien geht es ins Ausland.

Urlaub im „Haus auf Rädern“ Urlaub von der Stange war gestern. Touren im In- und Ausland mit einem „Haus auf Rädern“ wird immer beliebter. Bundesweit wurden 2022 insgesamt rund 91 000 Reisemobile und Caravans neu zugelassen. Das ist laut Angaben des Caravaning Industrie Verbandes (CIVD) das dritthöchste Ergebnis der Branchengeschichte. 2020 und 2021 wurden in Deutschland pro Jahr mehr als 100 000 Freizeitfahrzeuge neu zugelassen. Dies waren historische Rekordwerte für die Branche. Diesen Run hatte nicht zuletzt die Corona-Pandemie verstärkt. In Mecklenburg-Vorpommern waren 2022 allein 14 470 Wohnmobile registriert – das ist ein Plus von mehr als 1500 Gefährten gegenüber dem Vorjahr. Der Durchschnittspreis für ein Reisemobil liegt laut CIVD mittlerweile bei etwa 77 500 Euro.

Österreich, Frankreich, Italien, Belgien – gut 20 000 Kilometer touren die Stralendorfer jährlich mit ihrem 3,10 Meter hohen Mobil. „Wir erleben, dass einige Wohnmobilfahrer beim Rangieren unsicher sind und manchen Rempler verursachen“, sagt Henning.

Für längere Reisen hat er oft seinen 750-Kilo-Anhänger für das große Gepäck dabei. Denn das Alkoven-Modell hat bereits ein Leergewicht von 3,15 Tonnen.

Satte Strafen für „übergewichtige“ Wohnmobile

Viele der Mobile sind überladen. Gerade Ausflüge nach Skandinavien oder Österreich werden da zum teuren Vergnügen. Dort checkt die Polizei das Gewicht der Reisemobile und Caravans auf mobilen Waagen bzw. an festen Kontrollpunkten regelmäßig.

Die Weiterfahrt gestatten die Kontrolleure oft nur, wenn das Fahrzeug an Ort und Stelle entladen wird. Hinzu kommen hohe Strafen. „Da geht es in Deutschland vergleichsweise moderat zu“, so Hieff: Hierzulande werden ab zehn Prozent „Übergewicht“ 30 Euro fällig. Maximal drohen 235 Euro und ein Punkt in Flensburg. Die Behörden zum Beispiel in Italien (1697 Euro), Österreich (5000 Euro) oder Spanien (4600 Euro) langen kräftig hin. Zumal Sanktionen mitunter bereits bei mehr als zwei Prozent Überladung greifen.

In Rostock wird der ADAC Hansa am 1. Juli auch eine mobile Waage für Wohnmobile aufbauen. Hier können interessierte Fahrzeugbesitzer ihre Gefährte kostenlos wiegen lassen. © Quelle: ADAC

Waage für Freizeitgefährte steht bereit

Dem Thema Überladung wird sich Detlef Behrends (57) in Rostock widmen. Seit 2000 leitet der Dozent für Fahrsicherheitstraining aus Lüneburg (Niedersachsen) Übungseinheiten – vom Motorrad, Pkw bis hin zu Freizeitmobilen.

„Camper sind zumeist gut drauf und helfen sich gegenseitig“, betont der Profi, der selbst einen ausgebauten Transporter fährt. Ladungssicherung, Slalom-Parcours, Ausweichen in Gefahrensituationen – Behrends verspricht ein buntes Programm. Er ist sicher: „Auch der Spaß wird bei der Challenge nicht zu kurz kommen.“

Neben dem Areal für den Wettbewerb wird der ADAC eine mobile Waage aufbauen. Dort können auch Wohnmobilfans, die nicht am Ausscheid teilnehmen, ihre Gefährte kostenlos prüfen lassen.

