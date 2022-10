﻿„Smart City“? Rostock rutscht bei Digitalisierung deutlich ab – Greifswald vorn

Online-Termine, elektronische Akten in der Kommunalverwaltung oder intelligente Straßenbeleuchtung mit E-Ladesäulen und WLAN: Die Stadt der Zukunft setzt auf Digitalisierung. Gleich zwei Studien haben die Fortschritte in den Kommunen untersucht. Nachholbedarf gibt es in allen Städten in MV. Wo die Hansestädte im Ranking liegen

Rostock. Online-Verwaltungsgänge schnell am heimischen PC erledigen? Das nervige Warten auf kahlen Fluren von Ämtern ist in MV in vielen Kommunen noch immer Standard, das öffentliche WLAN in den Städten lückenhaft. Rostock, der größten Kommune des Landes, stellen gleich zwei Studien ein schlechtes Zeugnis aus. Die Studie des Digitalverbandes Bitkom (Smart City Index) vergleicht Großstädte ab 100 000 Einwohner. Hier belegt Rostock Platz 71 von 81 Kommunen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während bei der Digitalisierung der Verwaltung, zu der auch die Online-Terminbuchung bei Ämtern gerechnet wird, Rostock noch im Mittelfeld landet, sehen die Studienmacher vor allem Nachholbedarf im Bereich Energie und Umwelt. Bewertet wurde dabei unter anderem die Ausstattung der Stadt mit intelligenter Straßenbeleuchtung, der Anteil von Elektrofahrzeugen in der Kommune oder der Ausbau der Solarenergie. Im Vergleich zum Vorjahr rutscht die Stadt, die der frühere Stadtchef Claus Ruhe Madsen einst zum Digitalisierungsvorreiter machen wollte, um 28 Plätze nach hinten.

Rostock ist seit 2020 Modellstadt Smart City des Bundes. Fortschritte erwartet die Kommune demnächst. „Die Umsetzung von konkreten Smart-City-Maßnahmen und Digitalisierungsmaßnahmen erfolgen in der Umsetzungsphase ab kommendem Jahr“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze.

Greifswald vorne, deutlichste Fortschritte in Stralsund

Ein weiteres Ranking nimmt neben größeren auch kleinere Städte und damit auch Greifswald, Stralsund, Wismar Schwerin und Neubrandenburg in den Fokus. Auch im Smart-City-Ranking 2022 der Kommunalberatungsfirma Haselhorst Associates, das mit 407 untersuchten Kommunen die umfangreichste Erhebung in Deutschland ist, rutscht Rostock nach hinten – von Platz 181 auf Platz 273.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Landesweit am stärksten schneidet Greifswald ab. Die 59 000 Einwohner zählende Kommune verbesserte sich sogar von Platz 87 auf 43. „Wir setzen seit einigen Jahren konsequent auf Digitalisierung“, so OB Stefan Fassbinder (Grüne). Weil das Land keine Lösung für die Digitalisierung der Erstklässler entwickelt habe, habe man ein eigenes Portal geschaffen. Zuletzt wurde die Hundesteuer digitalisiert. „Das Schöne ist, dass diese Angebote auch sehr gut angenommen werden“, so der Stadtchef.

Fassbinder fordert, dass die Landesregierung die Digitalisierung energischer vorantreibt und Hürden abbaut. „Die gesetzlichen Vorschriften sind vielfach zu eng.“ Noch immer müssten Bürger im Amt erscheinen, um persönliche Unterschriften zu leisten.

Zwei weitere Hansestädte sind im Ranking zu finden: Stralsund bescheinigen die Studienmacher die deutlichsten Fortschritte. Die Stadt verbessert sich von Rang 362 auf Platz 76. Wismar (Rang 269) erhält die landesweit schlechtesten Werte.

Gesamtfazit ist ernüchternd

Für das Smart-City-Ranking haben die Studienmacher, zu denen Experten der TU Darmstadt gehören, mehr als 31 000 Datensätze aus amtlichen Statistiken ausgewertet. „Rostock hat sich im Ranking weiter verschlechtert und das obwohl sich die Stadt beim Digitalisierungsgrad leicht verbessert hat“, so eine Studien-Sprecherin. „Der Grund ist: Andere Städte konnten schlichtweg einen größeren Fortschritt erzielen, wodurch die Abstufung im Ranking zustande kommt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Defizite sieht die Studie bei Rostock in fast allen Bereichen: von der Verwaltung über die Bildung, Mobilität bis zum Tourismus. Lediglich im Bereich der Strategie spielt die Hansestadt eine Vorreiterrolle.

Insgesamt fällt das Gesamtfazit der Studie ernüchternd aus. „Auch nach fünf Jahren Studienerhebung gelingt es keiner der untersuchten Städte, über einen Digitalisierungsgrad von 50 Prozent hinauszukommen“, so Studienleiter Arno Haselhorst. Dabei erhöhe die Energiekrise den Handlungsdruck hin zur nachhaltigen Stadtentwicklung. Digitalisierung sei ein Motor, um CO2-Emissionen zu reduzieren.