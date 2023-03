﻿Stasi-Opfer aus MV: Rostocker Unimedizin untersucht Spätfolgen

Mit welchen seelischen Leiden kämpfen Betroffene der Stasi-Zersetzung in der DDR heute noch? Das wollen die Forscher in der Hansestadt herausfinden. Manche reden erstmals darüber. Es werden noch Probanden gesucht, die über ihr Schicksal sprechen möchten.

Rostock. Fünfzehn Inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit waren in den 1980er-Jahren auf Wolfgang von Rechenberg angesetzt. Ständiges Knacken im Telefon war normal, ebenso „dass man die Genossen in Zivil, die mithörten, immer mitgegrüßt hat“. Heute fällt es dem 64-Jährigen aus Parchim, der als Diakon bei der evangelischen Kirche arbeitet, leicht, darüber zur sprechen. Das war nicht immer so.