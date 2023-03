﻿Zeit für Gespräche, Sport, gute Pflege: Rostockerin führt zwei Pflegeheime mit viel Herz und Ausdauer

Rostock. Das Trainingsgerät ist startklar. Edelgard Schweiger (87) tritt in der dritten Etage des Rostocker Pflegeheims Südhus in die Pedalen. „Zehn Minuten auf dem Hometrainer möchte ich schaffen“, so die Hansestädterin. Pflegefachkraft-Azubi Tommy Bück (31) und die Leiterin des Bereiches Aktivierung, Carola Weber (62), stehen ihr an diesem Märztag zur Seite. Während sich die Seniorin am Motomed schafft, leitet Birte Hufana (51) kurz vor der nachmittäglichen Kaffeepause eine Gymnastikrunde im Erdgeschoss. Eifrig folgen ihr fünf Damen – zwischen 83 und 96 Jahren alt. In die Luft boxen, greifen, dehnen. In den zwei Rostocker Pflegeheimen von Iris Tschischke (55) gehören sportliche Aktivitäten zum Alltag.

Edelgard Schweizer (87) trainiert mit Pflegefachkraft-Azubi Tommy Byck (31) und der Leiterin des Bereiches Aktivierung, Carola Weber (62), an einem speziellen Hometrainer namens Motomed. © Quelle: Ove Arscholl

Mobil bleiben und soziale Kontakte pflegen

„Altenpflege heißt nicht nur, Bedürftige zu waschen, zur Toilette zu begleiten und mit Essen zu versorgen“, betont die Fachfrau. Wichtig sei für sie und ihre Mitarbeiter, dass die Heimbewohner mobil bleiben und soziale Kontakte pflegen. Leben in der Gemeinschaft stärkt das Selbstbewusstsein.

In Würde altern. Ein hoher Anspruch. Iris Tschischke räumt ein, dass der Ruf ihrer Branche ramponiert ist. Wie überall gebe es auch unter Heim-Betreibern schwarze Schafe: „In einigen Fällen werden Hilfsbedürftige schlichtweg verwahrt und schlecht versorgt. Derartige Zustände sind nicht hinnehmbar!“

Und sie weiß genau, worüber sie spricht. Sie hat den Beruf der Altenpflegerin von der Pike auf erlernt. Es folgte die Qualifikation zur Pflegeheimleiterin, dann machte die Hansestädterin ihren Abschluss als Betriebswirt Soziale Dienste.

Zuzahlung im Schnitt mehr als 2000 Euro Aktuell gibt es in MV etwa 250 Pflegeheime. Davon sind 85 beim Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) organisiert. Entsprechend der aktuellen Preisvergleichsliste des Schweriner Sozialministeriums liegt der durchschnittliche Eigenanteil im Nordosten bei 1114,66 Euro. Hinzu kommen die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie weitere Zuschläge. Laut bpa sind deshalb Zuzahlungen von mehr als 2000 Euro in vielen Fällen erforderlich. Im Bundesvergleich fielen diese damit noch immer unterdurchschnittlich aus. Pflegefachkräfte erhalten im Durchschnitt 3772 Euro im Monat und Pflegehilfskräfte 2790 Euro.

Seit 21 Jahren hat sich die kleine Powerfrau ihren Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. 2010 kam das Nordhus im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel hinzu, in dem 70 Bewohner leben.

Gefahr der Vereinsamung groß

Die Entscheidung für „ihren Traumberuf“ fiel 1989. Damals absolvierte die Mecklenburgerin, die ursprünglich Physiotherapeutin werden wollte, ein Praktikum im Pflegeheim in Rostock-Evershagen.

„Der Mangel an Verbandsmaterial, Medikamenten, Technik und die Beengtheit in den Räumen waren frustrierend. Gleichzeitig motivierten die Missstände mich, für Senioren etwas Menschenwürdigeres zu schaffen.“ Damals schwor sie sich, dass in ihren Häusern niemand Gefahr läuft, zu vereinsamen.

Mit der Wende verbesserten sich die materiellen Voraussetzungen schlagartig. Bis die begeisterte Läuferin und Golferin, die in ihrer Freizeit auch gern näht, aber Objekte nach ihren Vorstellungen konzipieren konnte, vergingen Jahre.

Wer heute beispielsweise auf den drei Etagen im Südhus unterwegs ist, erlebt die Umsetzung der Ideen. Breite beidseitig von Handläufen gesäumte Gänge, auf denen auch Physiotherapeuten mit den Bewohnern – das Durchschnittsalter beträgt 80 Jahre – zum Beispiel Bewegungsübungen durchführen können. Helle großzügig gestaltete Gemeinschaftsräume sowie geräumige Zimmer mit großen Fenstern.

Birte Hufana (51, v. r.) bei Gymnastikübungen mit den Heimbewohnerinnen Elisabeth Kukatsch (83), Erika Baade (83), Christel Klötzer (87), Ingrid Naubereit (86) und Edith Serafy (96) © Quelle: Ove Arscholl

Ausreichend Zeit für Pflege und Gespräche

„Wir können uns Zeit nehmen für die Pflege und Gespräche. Darauf legt die Chefin großen Wert“, erklärt Madeline Stoy (32). Die Pflegedienstleiterin korrigiert bei Dirk Noack (62) die Einstellungen an dessen Laptop. Dieses Hilfsmittel stellt für den an Multiple Sklerose erkrankten Mann, der nur noch den Kopf bewegen kann, die Verbindung zur Außenwelt dar.

„Ich muss mit der Krankheit leben. Doch ich habe Spaß am Leben“, sagt Noack. Er lächelt Madeline Stoy dankbar zu, als diese nach einem freundlichen Plausch den Raum verlässt.

Die Pflegedienstleiterin der Rostocker Einrichtung Südhus, Madeline Stoy (32), korrigiert bei Heimbewohner Dirk Noack (62), der an Multiple Sklerose leidet, Einstellungen am Laptop. © Quelle: Ove Arscholl

Elf Frauen und sieben Männer hat die gebürtige Röbelerin (Mecklenburgische Seenplatte) in ihrer Truppe. Seit zehn Jahren ist sie hier tätig: „Mir gefällt das familiäre Klima. Und ich habe eine Leiterin, die sich bestens auskennt in der Pflegewelt und mit der ich auf Augenhöhe sprechen kann.“ Dies sei nicht zuletzt in den harten Corona-Jahren wichtig gewesen.

Hätte sie den Mut zur Firmengründung wie Iris Tschischke. Madeline Stoy überlegt – und verneint. Eines Tages in die „großen Fußstapfen“ ihres Vorbildes als Heimleiterin zu treten, könne sie sich jedoch vorstellen.

„Es benötigt viel Kondition“, sagt ihre Chefin. Sie schaut gerade im Speiseraum nach dem Rechten. Ausdauer besitzt die quirlige Frau, die sich nach einem harten Arbeitstag auf die Freizeit mit Ehemann Rainer (66) und Tochter Antje (18) freut, reichlich.

Verband vereint 1800 Firmen-Chefinnen Seit mehr als 65 Jahren setzt sich der Verband deutscher Unternehmerinnen (VdU), der aktuell bundesweit 1800 Mitglieder zählt, für mehr weibliches Unternehmertum, mehr Frauen in Führungspositionen und bessere Bedingungen für Frauen in der Wirtschaft ein. In MV fanden sich vor 20 Jahren rund ein Dutzend Firmenchefinnen zusammen, um auszutauschen und sich zu unterstützen. Gegenwärtig zählt der von der Rostockerin Iris Tschischke geführte Landesverband 21 Mitglieder. Die diesjährige VdU-Jahresversammlung, bei der mehr als 200 Teilnehmerinnen aus Deutschland erwartet werden, findet im Juni in MV statt.

„Als Verband sind wir sehr stolz, so viele Unternehmer zu haben, die Verantwortung für ihre Pflegebedürftigen sowie ihre Arbeitnehmer und Auszubildenden tragen. Gerade in MV sind viele inhabergeführte Einrichtungen tief verwurzelt in den Gemeinden“, sagt Dietmar Schmidt, Chef der Landesgeschäftsstelle des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste.

Wartezeit auf Heimplatz in MV: drei bis fünf Jahre

Mit 48 startete Iris Tschischke das Marathon-Training. Durchbeißen, lautet ihr Motto. „Fünf Stunden habe ich jeweils gebraucht“, erinnert sich die Vorsitzende des Landesverbandes deutscher Unternehmerinnen an Starts in Berlin und New York.

Die Norddeutsche liebt Klartext. So sei sie froh, dass seit gut einem Jahr in den Pflegesatzverhandlungen mit den Kassen die Entlohnung der Mitarbeiter auch privater Einrichtungen gesetzlich verankert ist. „Der Einstieg für unsere Pflegefachkräfte bei 3000 Euro ist ein attraktives Angebot.“

Einen Fachkräftemangel gibt es in ihren Häusern nicht. Die Wartezeiten für einen Heimplatz indes betragen zwischen drei und fünf Jahren.

Ein Heimplatz kostet hier bis zu 4375 Euro. Ab Pflegestufe 2 zahlen Bewohner 2370 Euro hinzu. Damit liegen Süd- und Nordhus (siehe Kasten) beim Vergleich der Einrichtungen im oberen Mittelfeld im Land. „Die Einführung einer gesetzlichen Höchstgrenze für die Eigenbeteiligung ist dringend nötig“, verdeutlicht die Firmeninhaberin.

„Ich möchte 100 Jahre alt werden. Und hier gefällt es mir prima“, erklärt beispielsweise Edith Serafy (96). Sie gehört zu der Gruppe von Damen, die gerade die Gymnastik beendet hat. Täglich noch versucht sie übrigens, die einige hundert Meter lange Runde ums Pflegeheim zu bewältigen.

Auch Edelgard Schweiger hat am Hometrainer ihr Pensum geschafft. „Wenn es mein Knie zulässt, bin ich regelmäßig aktiv.“ Und auf die Probe im Südhus-Chor freut sich die leidenschaftliche Sängerin schon sehr.