﻿Rostock: Was Energiedienstleister Jonas Holtz von der Strompreisbremse hält

Rostock. Der Fokus der Strom- und Gaspreisbremse liegt auf den erheblichen Kostensteigerungen, die durch den Überfall Russlands auf die Ukraine und den dadurch resultierenden Versorgungsproblemen verursacht wurden. Nichtsdestotrotz werden die Erzeuger von erneuerbarer Energie aus Wind-, Sonnenkraft und Biomasse durch die geplante Abschöpfung fiktiver Gewinne belastet. Aber weshalb?

Der Strom aus erneuerbaren Energien verteuerte sich durch die Sogwirkung der Gaspreiserhöhung ebenfalls. Auf Erzeugerseite spiegelte sich dies durch höhere Umsätze und Erlöse wider. Diese flossen und fließen, wie vielfach vermutet, aber nicht primär in die Taschen der Anteilseigner, sondern werden vor allem im Bereich der erneuerbaren Energien mehrheitlich in den Ausbau reinvestiert.

Ziel sollte es sein, die Vision der Bundesregierung umzusetzen, bis 2035 Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien zu beziehen. Generell muss man sich daher fragen, warum die Erneuerbaren über denselben Kamm geschert werden wie die Fossilen. Steuerte uns die Politik jahrelang fahrlässig in eine Abhängigkeit von Gas, finanziert sie nun diese Versäumnisse auch mit den Erlösen der erneuerbaren Energien. Zählen erneuerbare Energien nun im selben Maß wie Gaskonzerne als Krisenprofiteur? Gerade nach der Gasumlage und den folgenden Milliardengewinnen hätte man sich hier wirklich eine stärkere Abgrenzung erhoffen können.

Ein Einfamilienhaus mit Photovoltaikanlagen. © Quelle: Mia Bucher/dpa

Falsche Anreize, ausufernde Bürokratie

Als Konsequenz der Gas- und Strompreisbremse werden also auch diejenigen in Sippenhaft genommen, die sich seit Jahren für die Befreiung aus der Abhängigkeit von russischem Billiggas einsetzen und wichtige Zukunftsinvestitionen vorgenommen haben. Als Dank der Bundesregierung winkt wieder maximal eine weitere gießkannenartige und verklausulierte Förderung, die das Ziel weit verfehlt. Die Beschleunigung des Ausbaus von Photovoltaik-Anlagen durch Privatpersonen und Unternehmen hängt aber nicht von fehlender Investitionsbereitschaft oder -fähigkeit ab – sondern vom Umfang der bürokratischen Hürden. Liest man sich die Gesetzesentwürfe der beabsichtigten Strom- und Gaspreisbremsen durch, stolpert man – wieder einmal – über Verkomplizierungen, falsche Verknüpfungen von Mechanismen und ein fehlendes Enddatum, das tatsächlich einen destruktiven Automatismus verhindern kann.

Viel wirkungsvoller wären statt einem aktiven Eingriff in den Gesamtenergiemarkt eine effektive Gaspreisbremse und eine schnelle und unkomplizierte Reduzierung der Bürokratie für die Inbetriebnahme von EE-Projekten. Manche Kritiker befürchten schon jetzt ein Verzögern der Energiewende in Deutschland.

Andere zweifeln die Rechtsgrundlage des neuen Gesetzes an. Will man erneuerbare Energien fördern, sollten diese nicht mit zusätzlicher Bürokratie belastet, sondern an den nötigen Stellen entlastet werden. Sowohl bei der Abschöpfung als auch bei den Rahmenbedingungen fehlt es allerdings an Stringenz in der Gesetzgebung. Unterm Strich ist die Strompreisbremse wieder eine verpasste Chance und zeigt beispielhaft, wie sich die Regierung in überschwänglicher Bürokratie verliert und dabei den Blick auf das Wichtige verliert. Bleibt nur zu hoffen, dass unser Parlament diesen Umstand rechtzeitig erkennt und an entsprechender Stelle nachbessert. Denn wirklich entscheidend bei der Energiewende ist schlussendlich nicht etwa das Sanktionieren von Erzeugern aller Art, sondern das Setzen von positiven Anreizen bei Erneuerbaren und – noch viel wichtiger – die Bereitstellung von unkomplizierten Rahmenbedingungen für den Ausbau.

Von Jonas Holtz