﻿Rostock will wieder Olympia: Warum alles für eine Bewerbung spricht

Politische Sitzungen der Woche

Ribnitz-Damgarten veröffentlicht Unfallzahlen – neue Infos zum Bernsteinresort

Am Montag und am Dienstag sitzen in Ribnitz-Damgarten Kommunalpolitiker zusammen. Neben Informationen zu den Unfallzahlen im Jahr 2022 und zum Bernsteinresort auf Pütnitz geht es außerdem um die Änderung der Verkehrsregeln am Schulcampus.