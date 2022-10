Rostock, Wismar, Stralsund und Greifswald: Wo Autokorsos in MV für Stau sorgen können

Ab 14.30 Uhr sind heute in acht Städten in MV Autokorsos geplant. Zu der Aktion hatte die Initiative „Unternehmeraufstand MV“ aufgerufen, um gegen die aktuelle Energie- und Klimapolitik zu protestieren. Die Polizei rechnet mit starken Verkehrseinschränkungen. Ein Überblick für Rostock, Wismar, Greifswald, Stralsund, Schwerin, Neubrandenburg, Parchim und Güstrow.

Ein Autokorso, der in acht Städten in MV startet, wird zu Verkehrseinschänkungen kommen. (Symbolbild)

Rostock. Wer am Donnerstagnachmittag auf sein Auto angewiesen ist, könnte Probleme bekommen. Die Initiative „Unternehmeraufstand MV“ will mit Autokorsos im Feierabendverkehr gegen die aktuelle Energie- und Klimapolitik protestieren. Zusätzlich fordern sie: Die Rücknahme der Sanktionen gegen Russland und eine Einstellung der Waffenlieferungen an die Ukraine. Sowie Neuwahlen und die Abschaffung der Bürokratie.

Dadurch wird es in acht Städten in MV zu massiven Einschränkungen im Straßenverkehr von 14.30 bis 19 Uhr kommen. Ein Überblick, welche Straßen in Güstrow, Wismar, Parchim, Rostock, Neubrandenburg, Schwerin, Stralsund und Greifswald betroffen sind.

Autokorso in Güstrow

In Güstrow startet der Autokorso um 14.30 Uhr auf dem Parkplatz der Sport- und Kongresshalle in der Speicherstraße und führt dann über rund 25 Kilometer durch alle Stadteile Güstrows und landet letztlich wieder am Ausgangspunkt. Mit Verkehrseinschränkungen ist laut Polizei in der Zeit von 16 bis 19 Uhr zurechnen.

Autokorso in Wismar

Der Autokorso startet auf dem Festplatz und führt über die Lübsche Straße in die Innenstadt, entlang am Bahnhof und weiter über die Hochbrücke, den Philosophenweg, die Poeler Straße, zum Kreisverkehr Eiserne Hand. Von dort wird der Korso weiter über die Osttangente zur B 105 und wieder in Richtung des Stadtzentrums fahren. Über die Dr.-Leber-Straße und die Schweriner Straße wird der Autokorso zum Kreisverkehr B 106 und über die Westtangente zurück zum Festplatz führen. Start ist auch hier gegen 14.30 Uhr.

Autokorso in Parchim

Von den Protesten betroffen sind in Parchim zwischen 14.30 und voraussichtlich 19 Uhr mehrere Straßenabschnitte in der Stadt. Unter anderem ist auf dem Dammer und Schwarzer Weg, Südring, Buchholzallee, Ostring, Meyenburger Straße, Putlitzer Straße, Ziegeleiweg und Ludwigsluster Straße.

Streckenverlauf Auto-Korso Parchim 13.10.2022 Strecke des Autokorso in Parchim © Quelle: Polizeiinspektion Ludwigslust

Autokorso in Rostock

Aufgrund des Autokorsos wird zu Verkehrseinschränkungen in der Hansestadt kommen. Gegen 16 Uhr startet die Kundgebung im Rostocker Stadthafen. An folgenden Straßenabschnitten kann es temporär zu Sperrungen kommen:

Parkplatz/Stadthafen – Am Strande (Richtung Dierkow) – Rövershäger Chaussee – Verbindungsweg – Tessiner Str. – Mühlendamm – Ernst-Barlach-Str. – A.-Bebel-Str.- Am Vögenteich - Südring - Parkstr. - Dethardingstr. - Stempelstr. – Kopernikusstr. – Tschaikowskistr. – Händelstr. – Ulrich-von-Hutten-Str. – Goerdelerstr. – Hamburger Str. – B 103, Richtung Warnemünde – Abfahrt Richtung Schmarl (Messe) – Alte Warnemünder Chaussee – Kleiner Warnowdamm – Groß Kleiner Damm - Schmarler Damm – Marieneher Str. – Am Fischereihafen – Schlachthofstr. – Carl-Hopp-Str. – Werftstr. – Lübecker Str. Ri. Zentrum – Warnowufer – Am Stadthafen.

Autokorso in Neubrandenburg

In Neubrandenburg fährt ebenfalls der Autokorso von „Unternehmeraufstand MV“ durch die Stadt. So sieht die genau Strecke aus:

Schwedenstraße, Neustrelitzer Straße, Lindenstraße, Kirschenallee, Neustrelitzer Str./B 96, Friedrich-Engels-Ring, Woldegker Str./B 104, Am Neuen Friedhof, Juri-Gagarin-Ring, Salvador-Allende-Straße, Carlshöher Straße, Steinstraße, Fritscheshofer Straße, Woldegker Str./B 104, Umgehungsstraße/B 96, Sponholzer Straße, Ihlenfelder Straße, Südstraße, Trockener Weg, Rasgrader Straße, Datzebergstraße, Trockener Weg, Demminer Straße, Friedrich-Engels-Ring, Rostocker Str./B 104, Neuendorfer Str./B 192/B 104 - Y-Kreuzung wenden, B 104 Rostocker Straße, Friedrich-Engels-Ring, Neustrelitzer Straße, Schwedenstraße, Parkstraße.

Ziel ist Parkplatz Stadthalle. Angemeldet sind bis zu 600 Fahrzeuge.

Aurokorso in Schwerin

Auch in Schwerin kommt es aufgrund des Autokorsos ab 16 Uhr zu Einschränkung des Straßenverkehrs. Die Polizei begleitet den angemeldeten Korso und wird Straßen und Kreuzungen temporär sperren.

Der Korso startet in Neumühle und führt über die Umgehungsstraße, Ludwigsluster Chaussee, Ostorfer Ufer, Obotritenring, Bürgermeister-Bade-Platz, Knaudtstraße, Güstrowerstraße, Möwenburgstraße, Wismarschestraße, Robert-Beltz-Straße, Lübeckerstraße, Gadebuscher Straße, Umgehungstraße und zurück zum Startpunkt in Neumühle. Bis 19 Uhr ist die Versammlung angemeldet.

So sieht die Strecke des Autokorsos in Schwerin aus. © Quelle: Polizeiinspektion Schwerin

Autokorso in Stralsund

Mehrere Hundert Fahrzeuge sollen hier durch die Innenstadt fahren. Welche Route sie konkret nehmen, ist momentan noch unklar. Angemeldet wurde die Protestfahrt auf diversen Stralsunder Straßen, etwa auf dem Rügendamm, dem Carl-Heydemann-Ring, in Grünhufe und auch auf der A 20. Möglich sei auch, dass sich die Fahrzeuge von und/oder nach Bergen bewegen.

Aurokorso in Greifswald

Auch in Greifswald geht es ab 16 Uhr los. Auf der Festspielwiese im Gewerbegebiet beginnt der Autokorso. Die Route führt durch die gesamte Stadt, laut Veranstalter sind zwei Stunden geplant. Angemeldet ist die Kundgebung bis 19 Uhr.

So verläuft die Strecke des Autokorsos in Greifswald. © Quelle: Arno Zill

Alle Autokorsos werden von der Polizei begleitet.

Von OZ