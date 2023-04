Yara und VNG kooperieren am Ammoniak-Standort Rostock

Kostenfrei bis 22:18 Uhr lesen

Bürgermeisterwahlen in Strasburg und Malchow

In Strasburg in Vorpommern-Greifswald kommt es am 7. Mai zu einer Bürgermeister-Stichwahl zwischen dem parteilosen Klemens Kowalski und AfD-Stadtpolitiker Nico Jahnke. In Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) hat sich hingegen der amtierende Bürgermeister Rene Putzar (Einzelbewerber) gegen Michael Meyer (CDU)gleich im ersten Wahlgang durchsetzen können.