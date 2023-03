Sind im neuen Spielwarengeschäft in den Hanse Outlets in Broderstorf bei Rostock fündig geworden: Marie Seeler (v. l.) aus Toitenwinkel mit den Kindern Keke (2), Luke (9) und Charlie (7).

Bis zum Sommer soll das Angebot im einzigen Factory Outlet in MV auf mehr als 40 Stores wachsen. Auch die Passage in dem Komplex bei Rostock wird sich verändern. Was die Kunden erwartet.

