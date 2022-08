Nach dem tödlichen Bootsunfall auf Ribnitzer See: Nachbarin des Opfers schockiert

Was passierte am Dienstagabend auf dem Ribnitzer See? Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln noch zu dem schweren Bootsunfall, bei dem eine 66-Jährige starb. Der Schock bei Nachbarn sitzt tief. Auch Ribnitz-Damgartens Bürgermeister, selbst Wassersportler, zeigt sich betroffen.