Drogenfund an der Kaikante

Rostocker Hafen: Zoll findet kiloweise Amphetamine und Kokain in Kleintransporter

Bei einer Kontrolle eines Fahrzeugs, in dem zwei Polen unterwegs waren, entdeckten die Beamten die Rauschmittel. Die Reise der beiden Männer in Richtung Skandinavien endete in der Hansestadt. Ihnen droht eine mehrjährige Haftstrafe.