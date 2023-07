﻿Rostocker Fusion-Arzt erklärt Droge Blue Punisher: „Die falsche Dosis ist das Problem“

Lärz. Die Polizei hat auf dem Fusion-Festival in Lärz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) nach einem Zeugenhinweis einen Dealer festgenommen. Der Mann soll neben LSD unter anderem auch 60 „Blue Punisher“-Ecstasy-Pillen bei sich gehabt haben. Das Amtsgericht Waren erließ am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg Haftbefehl.

Am Konsum hoch dosierter Präparate war vor Tagen eine 13-Jährige aus Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) gestorben, weitere junge Mädchen mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Eine 14-Jährige konnte am Freitag entlassen werden. Eine 15-Jährige bereits vor einigen Tagen

Wie verbreitet ist diese Droge? Wie groß ist die Gefahr, dass es auf dem noch bis Sonntag stattfindenden Festival zu weiteren Todesfällen kommt? Die OZ sprach mit Dr. Gernot Rücker. Er arbeitet als Oberarzt in der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie, Intensivtherapie und Schmerzmedizin der Unimedizin Rostock. Außerdem ist er als leitender Notfallarzt regelmäßig auf der Fusion im Einsatz. In seinem Buch „Rausch“ geht er kritisch damit um, dass Alkohol im Gegensatz zu anderen Drogen legal ist.

Dr. Gernot Rücker ist häufig auch als Notarzt im Einsatz. © Quelle: Ove Arscholl

Sie leiten seit 20 Jahren das medizinische Team des Fusion-Festivals. Der Wirkstoff der Pille „Blue Punisher“, MDMA oder auch Ecstasy genannt, gehört zu den häufigsten Freizeitdrogen in Deutschland. Wie viele Konsumenten greifen zu diesen Aufputschmitteln?

Dr. Gernot Rücker: Fachleute gehen davon aus, dass weltweit Milliarden von Ecstasy-Tabletten im Umlauf sind. Bundesweit gibt es etwa fünf Millionen Konsumenten. Im Nordosten dürfte die Zahl bei etwa 50 000 liegen. „Blue Punisher“ gehört damit zu den klassischen Freizeitdrogen.

Zu dieser Gruppe von Wirkstoffen wurde vor Jahren mitunter auch gegriffen, um einfacher und schneller abzunehmen!

Das ist zutreffend. Diese Drogen verringern unter anderem das Hunger- und Durstgefühl. Zudem wirken sie leistungssteigernd. Nach der Einnahme dieser bis zu 0,5 Gramm wiegenden Pillen feiern die Konsumenten oft enthemmt die ganze Nacht durch.

Sie arbeiten auch als Forscher für Freizeitdrogen. Gehören diese Präparate tatsächlich zu den weltweit bestuntersuchten Drogen? Und was macht einige der derzeit im Umlauf befindlichen Pillen so gefährlich?

Ecstasy ist tatsächlich sehr gut untersucht und gilt als sehr sicher im Umgang, wenn die Dosis beachtet wird. Todesfälle gibt es daher sehr wenige. Bei den aktuell aufgetauchten Pillen aber ist die Dosierung viel höher als üblich. Deshalb hat der Hersteller sogar eine Bruchrille zum Teilen der etwa 10 Euro teuren Tablette eingebaut. Von der „Blue Punisher“ gibt es verschiedene Varianten mit teils sehr hohen Dosen bei ziemlich gleich aussehenden Pillen.

Kann der Laie diese unterscheiden?

Nein. Die Pillen werden nach Form, Prägung und Farbe unterschieden. Die Unterscheidungsmerkmale in diesem Fall sind so gering, dass man die Pillen wiegen und vermessen müsste. Man ist also im Falle des Verwechselns sehr schnell einer tödlichen Gefahr ausgesetzt, wenn man die Dosis nicht kennt.

Auf der aktuell stattfindenden Fusion in Lärz hat ein Mann offenbar versucht, „Blue-Punisher“-Ecstasy-Pillen zu verkaufen. Die Polizei nahm ihn fest. Laien können Varianten mit potenziell tödlichen Dosierungen nicht erkennen. © Quelle: Arno Zill

Was bewirkt eine solche potenziell tödliche Dosis?

Normalerweise ist die Wirkung beim Drogennutzer von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Hier spielen unter anderem sein Körpergewicht, der aktuelle Gesundheitszustand, vorher genossene Speisen und Vorerkrankungen eine Rolle. Die überdosierten Präparate führen jedoch unmittelbar zu schwersten Vergiftungserscheinungen.

Um welche handelt es sich konkret?

Es kommt zu Herz- und Kreislaufversagen, Überhitzung, Hirnkrämpfen, Nieren- oder Leber-Ausfällen. Durch das Aufputschen wird der ganze Organismus in maximale Aktivität versetzt. Das kommt von einer Art Dauerfeuer im Hirn.

Wie groß ist die Gefahr, dass auf dem Fusion-Festival die „Todes“-Droge verstärkt angeboten wird?

Die Pille ist an sich keine „Todes-Droge“. Sie wird erst dazu, wenn sie falsch dosiert wird. Es ist davon auszugehen, dass sie weit verbreitet ist. Natürlich haben wir hier im medizinischen Team sofort reagiert und überall auf dem Festivalgelände eindringliche Warnhinweise mit Fotos der Pille angebracht. Entsprechende Meldungen existieren übrigens in allen einschlägigen Foren in Europa. Es ist zu hoffen, dass die Alarmsignale ankommen, denn wirksame Hilfe für die Vergiftungsopfer ist nur dann möglich, wenn rechtzeitig medizinisch eingegriffen wird.

