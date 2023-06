﻿Rostocker wird Poetry-Slam-Landesmeister: „Es ist leichter, seine Erfahrungen vor Publikum zu teilen“

Rostock. Er spricht über seine Depression, seine Selbstzweifel und Pläne, die ins Leere liefen. Das Publikum lacht. Den DIN-A4-Zettel in der Hand steht Juri Kirchhefer auf der Bühne im Rostocker Klostergarten und genießt den Applaus des Publikums. Nach nur neun Monaten, in denen er Poetry-Slam-Texte schreibt, hat er sich den Landesmeistertitel geholt. Mit tiefgründigen Themen, verpackt in humorvollen Pointen und Selbstironie. Seine Taktik geht auf.

Rostocker wollte wieder auf der Bühne stehen

Rückblick: Es ist der 30. September 2022, Juri Kirchhefer sitzt zu Hause und hat mal wieder Lust, auf einer Bühne zu stehen. „Das war ich von früher gewohnt, da habe ich im Chor gesungen“, erklärt der 19-Jährige. Weil ihm inzwischen aber die Gelegenheiten fehlten, fing er an, seinen ersten Text zu schreiben. Die Idee dazu habe „sich so ergeben“, scherzt der gebürtige Kieler, den es über Stationen in Neubrandenburg und Rostock wieder in die Hafenstadt verschlagen hat.

Was ist Poetry Slam? Beim Poetry Slam treten verschiedene Wort-Künstler gegeneinander an, um am Ende den besten Slammer zu küren. Je nach Veranstaltung variiert die Auftrittsdauer zwischen fünf und zehn Minuten. Akzeptiert sind alle selbst geschriebenen Texte, egal ob Gedichte, Tagebucheinträge oder Comedy-Texte. Singen oder Text von anderen abschreiben, ist verboten. Am Ende entscheidet das Publikum, entweder durch Applaus, Stimmzettel oder Punktevergabe über den Sieger. Seit den 90ern gibt es Poetry Slams in Deutschland, die schon viele namhafte Künstler, vor allem in der Comedy-Szene, hervorgebracht haben. 2016 wurden deutsche Poetry Slams ins bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen.

Das erste Mal bei einem Poetry Slam hat er im letzten November in Rostock teilgenommen. Seitdem hat er sieben Texte geschrieben, alle mit der nötigen Prise Humor. „Ich mag es, Leute aufzuheitern mit witzigen Texten.“ Zu viel Pathetik sei nichts für den jungen Mann, der auch im Interview häufig am Scherzen ist. Trotzdem solle es nicht zu flach werden. „Es zieht die Leute mehr in den Bann, wenn der Poet von eigenen Erlebnissen schreibt. Das ist tiefgründiger.“

Seine Texte handeln auch von Depression

Für Juri Kirchhefer sei es auch Verarbeitung, die da auf der Bühne passiere. In seiner Jugend litt er an Depressionen, machte mehrere Therapien und war in Kliniken. Dazu steht er öffentlich. In einem seiner Texte schreibt er: „Ich war so kaputt und müde und viel zu jung dafür. Ich bin ein Zehntausend-Teile-Puzzle aus gleichfarbigen Steinen und ohne Rand und ich bekomme es gerade hin, das nach und nach und Stück für Stück wieder zusammenzusetzen.“ Für den angehenden Notfallsanitäter sei es einfacher, solche Texte vor vielen vorzutragen, statt in kleinerer Runde.

Juri Kirchhefer hat sich den Sieg bei der Poetry-Slam-Landesmeisterschaft im Rostocker Klostergarten geholt. © Quelle: Sarah Klas

Zum Poetry Slam gefunden hat er durch Youtube-Videos seiner Comedy-Idole. Felix Lobrecht, Till Reiners, Moritz Neumeier, Thorsten Sträter – sie alle haben ihre Karriere im Poetry Slam gestartet. „Ich fand es toll, dass so etwas funktioniert. Das wollte ich auch ausprobieren“, so der Fan von Stand-up-Comedy. Natürlich wäre es toll, damit irgendwann einmal Geld zu verdienen, meint er. Doch er bleibt auch realistisch: „Wie hoch sind die Chancen?“

Nächster Halt: Deutschsprachige Meisterschaft

Immerhin konnte er auf den Poetry-Slam-Bühnen in MV als Newcomer überzeugen. Bei der Landesmeisterschaft MV am 29. Juni im Klostergarten Rostock setzte sich Juri in zwei Runden gegen seine acht Konkurrenten durch. Damit hat er sich für die deutschsprachigen Meisterschaften vom 27. bis 30. Oktober in Bochum qualifiziert und das Bundesland dort vertreten. „Ich male mir keine großen Chancen aus, freue mich aber, auf einer großen Bühne stehen zu dürfen.“

