Übung wird von Rostock aus geleitet

Gewaltiges Marine-Manöver in der Ostsee: Das ist die größte Herausforderung

Fast so groß wie die gesamte Deutsche Marine ist ein internationaler Manöververband, der ab kommender Woche in der Ostsee trainiert. Geleitet werden 3000 Soldaten und 30 Schiffe sowie diverse Fahrzeuge in der Luft und an Land von Rostock aus. Das Szenario: das Eintreten des Bündnisfalles. 14 Nationen sind beteiligt.