﻿Rostocker IHK ruft Geschäftsführer ab: Ein paar Wechsel zu viel

In dem Gebäude an der Ernst-Barlach-Straße 1 hat die Industrie- und Handelskammer zu Rostock ihren Sitz. Bereits zwischen 1928 und 1945 war hier die Mecklenburgische Handelskammer angesiedelt.

Rostock. Der Führungskräfte-Verschleiß bei der Rostocker IHK ist vergleichsweise groß. Fünf Hauptgeschäftsführer kamen und gingen in den vergangenen zwölf Jahren bei der größten Kammer des Bundeslandes. Die meisten davon verließen den Posten nicht freiwillig, einer führte den Posten nur interimsmäßig aus.

Eigentlich müsste die Stellung sicher sein. Die Kammer finanziert sich hauptsächlich durch Mitgliedsbeiträge, die auch in Krisenzeiten fließen. Schwieriger ist dagegen der Rahmen: Mehrere Dutzend andere Firmenchefs in der Vollversammlung – dem wichtigsten Gremium – können die Geschäftsführer bestätigen oder abberufen. Wovon in Rostock ausgiebig Gebrauch gemacht wird, wie die jüngere Geschichte zeigt. Demokratie ist nun einmal ein lebendiger Prozess, was auch für das sogenannte Parlament der Wirtschaft gilt, ließe sich einwenden.

Häufige Wechsel schlecht fürs Image

Dem Ansehen der Wirtschaft tun häufige Wechsel an der IHK-Spitze allerdings nicht gerade gut. Was sagt das über die Firmenkultur einer Region aus, wenn es im „Unternehmen der Unternehmen“ immer wieder holprig läuft? Ganz sicher nichts Gutes. Die Rostocker IHK, und hier vor allem die Mitglieder der Vollversammlung, wären gut beraten, für mehr Kontinuität zu sorgen.