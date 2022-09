Rostock. Ob teure Lebensmittel, Energie oder Sprit – im Zuge der Inflation sind die Lebenshaltungskosten in Mecklenburg-Vorpommern gestiegen. Um gegenzusteuern, wird in vielen Familien der Gürtel enger geschnallt, auch in Haushalten, die nicht am Existenzminimum leben.

„Wir kaufen zum Beispiel fast kein Bio-Fleisch mehr“, sagt Frederike Deters aus Rostock. „26 Euro für 400 Gramm Putenfilet – das ist nicht drin.“ Bei den Preisen im Supermarkt, berichtet die 24-Jährige, lohne es sich teilweise, beim Lieferdienst zu bestellen. Ihr Freund Valentin Witt fasst das wie folgt zusammen: „Wir essen oft weniger frisch wegen der Inflation.“ Das Paar ist vor Kurzem zusammengezogen und habe daher auch die doppelten Streaming-Abos gekündigt. „Und Klamotten werden jetzt eher im Sale gekauft“, ergänzt Frederike Deters.

Menschen in MV sparen auch am Essen

Dass die beiden mit ihren Sparmaßnahmen nicht allein sind, zeigen Daten, die das Statistische Amt des Landes Anfang der Woche veröffentlichte. Demnach kaufen die Bürger weniger ein – einerseits wegen der Inflation, andererseits wegen der steigenden Heizkosten. Das Ergebnis: Der Einzelhandel im Nordosten verzeichnet der Erhebung nach ein Umsatzminus von 4,7 Prozent. Dabei betrug das Minus im Einzelhandel 7,4 Prozent, im Lebensmittelhandel 1,9 Prozent.

„Es macht sich schon bemerkbar, dass die Leute anfangen, beim Essen zu sparen“, bestätigt Doreen Stach, Inhaberin der Fleischerei Seibt in Rostock. Und sie befürchtet: „Die Menschen werden immer weiter sparen.“

Butter, Fleisch, Gemüse: Alles ist teurer geworden

Auf welche Art und Weise, das unterscheidet sich vielfach. Die Rostockerin Anja Trzeczak zum Beispiel achtet darauf, wo welche Produkte günstiger sind. Auf ihr Bio-Gemüse würde sie zwar nicht verzichten, jedoch werde das jetzt oftmals im Garten selbst geerntet.

Auch der Fleischkonsum der 51-Jährigen hat sich der Inflation angepasst: „Früher habe ich am Abend öfter gedacht: ‚Jetzt noch ein Steak mit Salat!‘“, berichtet sie. „Jetzt ist das seltener so, denn esse ich ein Steak, dann gerne in Bio-Qualität – und wenn das nicht geht, esse ich zwischendurch eben Pellkartoffeln.“ Wobei dieses Gericht ebenfalls mehr kostet als zuvor: „Butter ist sauteuer geworden“, sagt Anja Trzeczak.

Anja Trzeczak (51) denkt in Sachen Inflation vor allem an die, die sonst nicht so viel haben: „Denen tut das echt weh, wenn zum Beispiel Äpfel teurer werden.“ © Quelle: Jessica Orlowicz

Dass es trotzdem vielen Menschen schlechter geht, weiß die Tätowiererin: Sie habe Bekannte und Freunde, die teils trockenes Brot am Abend essen oder sich keine Freizeitaktivitäten mehr leisten können.

Auszubildende aus MV spart am Wasser

„Auf Butter und Fleisch verzichten wir gegenwärtig“, berichtet Anke Rünger aus Stäbelow (Landkreis Rostock). Das gelte ebenso für größere Anschaffungen. Denn: Die 35-Jährige hat gemeinsam mit ihrem Partner kürzlich ein Haus auf Kredit gekauft – „zum Glück noch mit normalen Zinsen“, berichtet sie.

Anke Rünger (35) aus Stäbelow verzichtet auf Butter und Fleisch. „Wir sind eine sehr genügsame Familie“, sagt sie. © Quelle: Frank Söllner

Auf finanzielle Großprojekte verzichtet auch Johanna Wagner. „Das ist als Azubi sowieso nicht möglich“, sagt die 22-Jährige. Vielmehr ist ihr Ziel, das Geld beisammenzuhalten: „Ich gehe etwa sparsam mit Wasser um.“

Johanna Wagner (22) ist Auszubildende aus Rostock. „Ich brauche nichts Großes gegenwärtig, das ist mein Glück“, sagt sie. © Quelle: Frank Söllner

Bevölkerung in MV setzt auf Discount-Preise

Dass sich das Einkaufsverhalten in Mecklenburg-Vorpommern verändert, zeigt auch die Bilanz der Händler. „In vielen Fällen wird weniger auf Spitzenqualitäten gesetzt und mehr auf Discount-Niveau“, berichtet Frank Meißler, Leiter des Globus-Marktes in Roggentin bei Rostock. Ein großer Teil der Kundschaft kaufe jetzt eher den 10-Euro-Whiskey als das 100-Euro-Pendant. Das bestätigt Aldi Nord: „Insbesondere unsere Eigenmarken rücken stärker in den Fokus“, heißt es auf Anfrage. Auch die Nachfrage nach Gütern wie Druckern oder Kaffeevollautomaten sinke derzeit, so der Globus-Chef.

Andersherum bemerkt der 51-Jährige in anderen Bereichen ein gestiegenes Interesse: „Die Menschen kaufen mehr Essen ein, diesen Effekt hatte damals auch die Schließung der Restaurants.“

Teure Gerichte werden im Restaurant seltener gekauft

Wie der Einzelhandel leidet auch die Gastronomie unter der Inflation. An Gästen mangelt es Robin Kieppler, Geschäftsführer der Rockeria in Stralsund, zwar nicht. „Aber Gerichte, die dem höheren Preissegment angehören, werden weniger nachgefragt“, räumt er ein. Als Beispiel nennt er das Rinderfilet mit gebratenen Garnelen: 200 Gramm des Fleischs kosten in Kombination mit dem Fisch 35,90 Euro. „Stattdessen essen die Menschen eher ein Hüftsteak – das ist qualitativ schlechter, aber günstiger“, berichtet der 38-Jährige. Die Entwicklung bereitet ihm Sorgen, auch angesichts der Herausforderungen für Gewerbetreibende. Er ist sicher: „Essengehen wird irgendwann zum Luxus.“

„Dann gibt es statt drei Sorten Käse mal zwei“

Dabei gibt es durchaus Bürger, denen die Inflation noch wenig ausmacht. Der Rostocker Sven Schulz lebt ohnehin sparsam: „Eigentlich kaufe ich noch alles, aber eben nicht so viel davon“, sagt er.

„Kino oder Essengehen ist eh Luxus für mich“, sagt Sven Schulz (44) aus Rostock. „Auf sowas kann man am ehesten verzichten.“ © Quelle: Jessica Orlowicz

Obwohl der alleinerziehende Vater mit einem Gehalt zwei Kinder ernährt, versucht er, positiv zu denken. „Dann gibt es statt drei Sorten Käse mal zwei“, lautet das Fazit des 44-Jährigen.