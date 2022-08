﻿Rostocker Label „Heimatmeer“ meldet Insolvenz an – das sind die Gründe

Gewinnen Sie ein Meet an Greet mit den Stars von Riverdance in Berlin

Die irische Steptanz-Show Riverdance geht wieder auf Tournee. Die Deutschland-Tour startet am 14. Februar in der Rostocker Stadthalle. Die OSTSEE-ZEITUNG verlost ein Meet & Greet und Tanzstunden für zwei Personen mit Tänzern der Show in Berlin.