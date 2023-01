﻿Rostocker Lindemann-Statue noch immer weg: War es eine PR-Aktion? Künstler äußert sich

Rostock. Die in Rostock-Evershagen gestohlene Statue des Rammstein-Sängers Till Lindemann bleibt verschwunden und beschäftigt weiterhin die Polizei und auch die Fans. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, gibt es bisher keine heiße Spur zu dem Kunstwerk des anonymen Künstlers.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits 2019 fertigte Roxxy Roxx eine Statue zu Ehren von Marteria an. Auch sie wurde kurz nach dem Aufstellen am KTC gestohlen. Grund genug für Spekulationen? Einige Leser und Anhänger von Rammstein sehen darin eine gezielte PR-Aktion des Künstlers. „Böse Zungen sagen es hätte mit Marketing zu tun“, schreibt zum Beispiel Instagram-Nutzer Markus Hertel. Auch holiday8931 sieht es ähnlich: „War er bestimmt selber“, äußert der Nutzer seinen Verdacht.

War der Diebstahl der Lindemann-Statue eine PR-Aktion?

Der Künstler widerspricht den Vorwürfen: „Auf keinen Fall“, sagt Roxxy. Er habe die Statue aus Freude zur Musik und Kunst hergestellt. Wochenlange Arbeit und eigenes Geld stecken in der Skulptur und das nicht, um sich damit zu profilieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer für den Diebstahl verantwortlich ist, bleibt also weiterhin offen. Die zuständigen Beamten ermitteln auf Hochtouren, damit die Statue wieder an ihren ursprünglich angedachten Platz zurückkehren kann.

Lesen Sie auch

Die in der Nacht zum 3. Januar aufgestellte Skulptur, fertigte Roxxy Roxx zu ehren des Rammstein-Sängers Till Lindemann an. Dieser feierte am 4. Januar seinen 60. Geburtstag. Die Statue wurde in der Nacht zum Mittwoch von unbekannten Tätern gestohlen.

Von OZ