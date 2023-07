﻿Legalisierung von Rauschmitteln: „Was hat der Krieg gegen die Drogen gebracht?“

Ermittlungen gegen Fahrer

Pasewalk: Einkaufswagen stoppt rollendes Auto und rettet 83-Jährige

Am Freitag (28. Juli) hat ein Autofahrer auf einem Supermarkt-Parkplatz in Pasewalk seine Handbremse nicht angezogen. Der Pkw setzte sich in Bewegung und verletzte eine Frau – doch es hätte noch viel schlimmer kommen können.