Die Tage für Interessenten sind gezählt: Noch bis Ende August können sich all jene melden, die nach Claus Ruhe Madsen die Geschicke der Hansestadt lenken wollen. Nun hat auch die Rostocker AfD einen Kandidaten präsentiert – und übergeht dabei ihr eigenes Bürgerschaftsmitglied.

Rostock. Noch bis zum 30. August, 16 Uhr, können sich Kandidaten für die Nachfolge von Rostocks Ex-Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen bewerben. Nun hat auch die Alternative für Deutschland (AfD) festgelegt, wen sie aufstellt: Auf einer Wahlversammlung der Rostocker AfD, die am Wochenende in Warnemünde stattfand, wurde Michael Meister mit 83 Prozent der Stimmen zum Kandidaten gekürt. Der 48-Jährige sitzt seit vergangenem Jahr für die Partei im Schweriner Landtag und will nun Rostocker Oberbürgermeister werden.

Er sieht die Hansestadt vor großen Herausforderungen: „Als Oberbürgermeister möchte ich für eine attraktivere Stadt zum Leben und Arbeiten sorgen“, so Meister. Dazu müsse vor allem die Abwanderung von noch mehr Unternehmen gestoppt werden. „Wir müssen Investoren den roten Teppich ausrollen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Ich will dafür arbeiten, dass gerade junge Leute in der Heimat bleiben oder wiederkommen können“, erklärt der ehemalige Polizist.