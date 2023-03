﻿Rostocker Paartherapeutin im Interview: Was ist das Geheimnis einer guten Beziehung?

Seitensprung, Streit oder Funkstille: Wenn es bei Paaren nicht mehr läuft, kommt Christina Elberg ins Spiel. Sie ist Paartherapeutin in Rostock. Im OZ-Interview verrät sie, warum Fremdgehen ein Versuch sein kann, die Beziehung zu retten – und bei wann man sich besser trennen sollte.

Rostock. Es beginnt mit einem Kribbeln im Bauch, aber bei vielen Paaren setzt bald nach der Phase der Verliebtheit die Routine ein. Wenn es irgendwann so richtig kracht, landen einige von ihnen bei Paartherapeutin Christina Elberg.

Die Wahlrostockerin spricht im Interview mit der OZ über typische Probleme in einer Partnerschaft. Sie verrät, wie eine Paartherapie bei ihr abläuft und wann eine Beziehung nicht mehr zu retten ist.

OSTSEE-ZEITUNG: Frau Elberg, mit welchen Problemen kommen Paare zu Ihnen in die Praxis?

Christina Elberg: Das ist ein breites Feld. Häufige Themen sind Unehrlichkeit oder Außenbeziehungen, also umgangssprachlich Fremdgehen. Aber auch mangelnde Kommunikation, sich unverstanden fühlen, sich voneinander entfernt haben. Da bin ich manchmal einfach Dolmetscher.

Wie gehen Sie diese Probleme an?

Zu Beginn arbeite ich mit einer Themensammlung: Die Partner schreiben auf, über welche Themen sie sprechen möchten. Die Treffen finden dann alle vier bis sechs Wochen statt, da es um Verhaltensänderungen geht. Das braucht Zeit. Nach fünf Sitzungen schauen wir, wo wir stehen und wie es weitergeht.

An welchem Punkt in der Beziehung wenden sich Paare an Sie?

Häufig leider so spät, dass es ein längerer und schmerzhafterer Prozess wird.

Streiten sich Menschen oft bei Ihnen?

Eher weniger. Aber es gibt Momente, da wird es schon mal lauter. Es darf hochkochen, soll es auch. Aber geschrien wird bei mir nicht.

Gehört Streit zu einer gesunden Beziehung dazu?

Ja, definitiv. Wenn Paare sagen, sie streiten gar nicht, ist das für mich ein Alarmsignal. Dahinter stecken oft Ängste. Oder die beiden haben gar nicht gelernt, was es heißt, zu streiten und zu diskutieren.

Kurzvita Christina Elberg Christina Elberg ist 1986 geboren worden. Sie absolvierte das Studium Soziale Arbeit und Sozialpädagogik und ist seit 2010 stattlich anerkannte Diplom-Sozialarbeiterin/-pädagogin (FH). Nach 16 Jahren in Berlin zog sie nach Rostock, um sich beruflich neu zu orientieren. Seit August 2022 ist sie als freiberufliche Einzel- und Paarberaterin tätig. Außerdem ist sie Heilpraktikerin, beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie.

Also darf man ruhig mal unterschiedlicher Meinung sein.

Unbedingt. Das sollte in Paarbeziehungen möglich sein. Verschiedene Meinungen können auch einfach nebeneinanderstehen. Ich bin nicht du und du bist nicht ich und das ist auch gut so. Manchmal ist diese Ergänzung genau das, was wir suchen. Es braucht nicht immer einen Konsens – außer es geht um die großen Themen.

Wie die Frage nach Kindern.

Kinder zu bekommen, ist eine Lebensentscheidung. Wenn es heißt: Ich möchte Kinder, du möchtest keine, stellt man sich die Frage: Kann ich diesen Preis zahlen, weil du mir so wichtig bist? Wenn die Antwort Nein ist, sollte man sich trennen.

Wie ist es beim Thema Ehe?

Die Ehe ist revidierbar. Wenn es in die Brüche geht, lässt man sich halt wieder scheiden. Und wenn der Partner nicht heiraten möchte, kann ich mich damit besser arrangieren als beim Thema Kinder. Heiraten kann man auch später noch, beim Kinderkriegen ist die Zeit begrenzt.

Ist ein Seitensprung ein Trennungsgrund?

Nicht unbedingt. Überspitzt gesagt: Eine Affäre kann auch ein Versuch sein, die Beziehung zu retten. Zu zeigen, mir fehlt etwas, deswegen hole ich es mir woanders.

Das ist aber oft der Anfang vom Ende.

Ja, wenn die Kränkung so tief sitzt, dass ein Partner das nicht mehr verzeihen kann. Denn Verzeihen ist ein Geschenk. Welcher Fehltritt es auch gewesen sein mag: Wenn man an diesen Punkt nicht mehr kommt und die alten Dinge immer wieder hochgeholt werden, ist es besser, sich zu trennen.

Raten Sie solchen Paaren dann dazu?

Nein, das mache ich nicht. Ich habe einen Blick auf die Beziehung, stelle Fragen und zeige ihnen die Möglichkeiten auf. Am Ende müssen immer die Paare entscheiden. Ich als Therapeutin kann nicht sagen, was das Richtige ist.

Hat sich schon mal jemand nach einer Therapie bei Ihnen getrennt?

Nein, nicht dass ich wüsste.

Sie haben in Ihrem Beruf ständig mit Beziehungsproblemen zu tun. Wie wirkt sich das auf Ihre eigene Partnerschaft aus?

Ich lerne selbst immer dazu. Jedes Paar bringt eine andere Sichtweise auf die Welt mit. Das erweitert meinen Horizont.

Ihr Geheimnis für eine gute Beziehung?

Kommunikation und Respekt. Und auch wenn es kitschig klingt: Liebe.

Und wie zeigt man die Liebe am besten – außer mit den klassischen drei Worten?

Es gibt so viele verschiedene Arten, „Ich liebe dich“ zu sagen. Das kann die Kerze auf dem Tisch sein, eine Umarmung, der gemähte Rasen. Das sind alles Dinge, die sagen: Ich nehme mir Zeit für uns, für unser Heim, für unsere Familie. Ich will es für uns schön machen. Denn ganz oft sind es die kleinen Aufmerksamkeiten, die ganz viel bedeuten.