﻿Rostocker Professor erklärt: Wie Frühlingsgefühle entstehen und warum sie ansteckend sind

Frühlingsgefühle werden seit Jahrhunderten von Literaten beschrieben – aber gibt es sie überhaupt? Und was passiert aus medizinischer Sicht dabei im Körper? Professor Holger S. Willenberg, Endokrinologe der Rostocker Uniklinik, bringt im OZ-Interview Licht ins Dunkle.

Rostock. „Wenn der holde Frühling lenzt. Und man sich mit Veilchen kränzt. Wenn man sich mit frischem Mut Schnittlauch in das Rührei tut. Wallen durch des Menschen Säfte Neue, ungeahnte Kräfte.“

Die Dichterin Friederike Kempner (1828-1904) wusste die Gefühlswelt der Menschen im Lenzen schon vor der Jahrhundertwende einzuordnen. Bei ihr heißt es weiter: „Alle Herzen werden leicht. Und das meine fragt sich still. Ob mich dies Jahr einer will?“

Frühlingsgefühle – sie werden weithin mit einer „Verwirrung der Gefühle“ (Zweig), einer Aufbruchstimmung, einem Dauerlächeln auf den Lippen und Flugzeugen im Bauch (Grönemeyer) in Verbindung gebracht – Verliebtheit, Erotik, Leidenschaft, Sex. Dabei haben sie viel mit Aufbruch, Bewegung, Neubeginn zu tun. Frühjahrsputz, die Fenster weit, die Röcke kurz, die Männershorts auch, Laufschuhe oder Wanderstiefel an und raus in die Natur. Oder, wie Goethe meinte im „Osterspaziergang: „Hier ist des Volkes wahrer Himmel, Zufrieden jauchzet groß und klein: Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!“

Doch gibt es das überhaupt – Frühlingsgefühle? Oder ist das nur Volksmund? Prof. Holger S. Willenberg, Leiter der Sektion Endokrinologie und Stoffwechselkrankheiten an der Universitätsmedizin Rostock (UMR), sagt: „Ja, es gibt sie!“

Der Hormon- und Stoffwechselforscher Prof. Dr. Holger S. Willenberg, Leiter der Sektion Endokrinologie und Stoffwechselkrankheiten am Zentrum für Innere Medizin der Uniklinik Rostock, sagt: „Ja, Frühlingsgefühle gibt es – und sie sind recht leicht zu erklären.“ © Quelle: UMR

OSTSEE-ZEITUNG: Sie beschäftigen sich mit Hormonen und Stoffwechsel. Gibt es Frühlingsgefühle oder ist das Volksmund?

Holger S. Willenberg: Nun ja, Frühlingsgefühle ist nicht gerade das, womit wir uns im Kern beschäftigen. Bei uns geht es um Bluthochdruck, Diabetes, Schilddrüse, Osteoporose, Adipositas – die Volkskrankheiten. Aber man kann sagen: Volksmund tut Wahrheit kund.

Das hat mit Hormonen zu tun. Im Winter bewegen wir uns weniger. Da ist eine andere Wärmeregulation. Der Körper schüttet, da es dunkler ist, vermehrt Melatonin aus, ein Schlafhormon. Das ändert sich im Frühling. Man ist draußen, bewegt sich, sodass die Organe besser durchblutet, Muskeln mehr beansprucht und Moleküle freigesetzt werden, die den Körper erhitzen. Es ändert sich auch die Konzentration der Hormone im Blut.

Das hat auch was mit Licht zu tun?

Ja, auch Vitamin D spielt eine Rolle. Der Stoffwechsel verändert sich. Durch zunehmendes Tageslicht produziert der Körper mehr Neurotransmitter, wie Serotonin. Das wirkt sich auf die Stimmung aus. Durch das Mehr an Bewegung gelangt mehr vom Zucker in den Muskel. Das macht eine andere Müdigkeit.

Das führt also zu Frühjahrsmüdigkeit. Und Frühlingsgefühle?

Ein weiterer Aspekt in Bezug auf Ihre Frühlingsgefühle ist, dass die Zuckerlast kleiner wird. Die Dämpfung auf den Stoffwechsel, also dass er mit Fettabbauprodukten verstopft ist, nimmt ab. Es entstehen andere Signalmoleküle, die aus Muskeln, Knochen, Leber kommen.

Also haben Frühlingsgefühle nicht nur was mit Verliebtsein zu tun?

Rilke schrieb: „An seinem Geburtstag steht man mit einem Recht auf Freude auf.“ Das ist im Frühling auch so.

Die Menschen gucken auch anders, lächeln mehr, sind weniger eingemummelt. Im Winter blicken sie in der Fußgängerzone in mürrische Gesichter. Jetzt wird eifrig zurückgelächelt.

Ja, da ist auch eine soziale Komponente im Spiel. Sie sehen mehr Gesichter, auch lächelnde, sie sehen mehr von den Menschen. Bewegung ist auch ein Antidepressivum. Man sagt ja, wenn man sich zwei Mal pro Woche bewegt, spart man eine Pille.

Man soll 16 000 Schritte am Tag tun. Das ist für viele Menschen, die Büroarbeit machen, kaum zu schaffen. Im Frühling wird das leichter.

Ich beobachte das ähnlich, dass die Menschen munterer, frischer gucken. Dazu sieht man mehr bunte Farben. Es steht ja schon in Goethes Osterspaziergang mit den bunten Farben überall. Dazu kommt das Licht.

Aber haben wir nicht genug Lichtquellen?

Das ist ein anderes Licht als draußen. Natürliches Licht hat ein viel größeres Spektrum.

Und wer jetzt weder verliebt ist noch Frühlingsgefühle hat, was würden Sie dem empfehlen – Rausgehen? Sport? Dating App? Partner vom Sofa schubsen?

Rausgehen. Spazieren gehen reicht schon. Es muss nicht immer Extremsport sein. Ich glaube, wir belasten uns in der Freizeit mit zu viel Social Media, To-Do-Listen, Sportzwang, Effektivitätswahn. Langfristig führt das eher zu Burnout. Ich glaube, es ist gut, sich zu sortieren. Aber man sollte sein Glück nicht davon abhängig machen.

Also, meine To-Do-Liste: Sie sehen ja die Akten auf meinem Schreibtisch. Ich brauch’ in der Freizeit nicht noch mehr Listen. Meine Frau beschwert sich schon. Die denkt bestimmt manchmal, ich hab’ sie gar nicht mehr lieb, so viel wie ich arbeite.

Na ja, das könnten Sie jetzt klarstellen in privater Runde.

Ja, schreiben Sie, dass das nicht stimmt. Ich habe sie sehr lieb.

Okay, dann müssen Sie aber versprechen, dass Sie am Wochenende mit Ihrer Frau rausgehen.

Wir sind relativ viel unterwegs am Wochenende draußen. Ich habe zwar beruflich einen Termin in Lübeck. Aber versprochen – wir gehen raus.