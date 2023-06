Lust auf einen Angeltrip mit Marteria? Rapper sucht Begleiter via Instagram

Rostock. Musiker Marteria rappt nicht nur leidenschaftlich gerne, sondern steht ebenso auf große Fische. Und mehr noch: Auch mit seinen Fans verbringt er offenbar gerne Zeit beim Angeln. Über das Instagramprofil „marfishing82“ sucht der 40-Jährige Mitstreiter: „Wohnt jemand in der Nähe vom Hurricane Festival oder beim Southside Festival und hat Bock, mit mir zu angeln? Bitte PM an mich ... Danke“, heißt es in seiner Story am Mittwoch.

Wer also Lust auf einen Angeltrip mit Marteria hat, der ergreift am besten die Möglichkeit und verabredet sich spontan mit dem Rapper via Direktnachricht. Die Termine für die beiden Festivals stehen jedenfalls fest: Beim Hurricane wird vom 15. bis 18. Juni im niedersächsischen Scheeßel gerockt und gerappt, beim Southside im selben Zeitraum in Neuhausen in Baden-Württemberg.

Angeln bedeutet für Rapper Marteria eine Auszeit

Dass der Rostocker, mit bürgerlichem Namen Marten Laciny, in seiner Freizeit aufs Fischen setzt, ist längst kein Geheimnis: Es bedeute für ihn Auszeit, Abschalten, Durchatmen und Inspiration. Auch zwischen und während seiner Konzerttouren gönne er sich immer mal wieder kleine Pausen auf und am Wasser.

Fans kennen das Hobby bereits – einerseits durch Lacinys Erzählungen, andererseits durch seine Außenwirkung. Gleich mehrere Monate surfte der Rostocker Rapper angelnd neben einem Fischkutter durch die Werbelandschaft. Im Oktober wird Marten Laciny, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, bei dem TV-Format „Rute raus, der Spaß beginnt!“ beim NDR zu Gast sein.

